حدث ليلا.. أبو الغيط يعلن الحل المناسب لأزمة سد النهضة.. حقيقة إضافة المواليد لبطاقات التموين.. الأرصاد تعلن بدء فصل الصيف اليوم

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات الهامة منها اعلان الصحة اعداد كورونا وابرز تصريحات احمد أبو الغيط مع الإعلامي احمد موسى.. ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أعلنت وزارة الصحة والسكان ضمن ما حدث ليلا، عن خروج 456 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205613 حتى اليوم.

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن حل أزمة سد النهضة، يتطلب تدخل المجتمع الدولي.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ضمن ما حدث ليلا بدء فصل الصيف جغرافيًا اليوم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021 ويستمر لمدة 3 أشهر قادمة حتى يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.

كشف الدكتور خالد مجاهد ، مستشار وزيرة الصحة ، عن موعد إنتاج أول لقاح ، وهو خلال أيام قليلة ، وذلك بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية ، من خلال خطوط الانتاج بشركة فاكسيرا في مقر العجوزة ، مضيفاً أن سيتم الانتهاء من مصانع فاكسيرا ، مقر 6 أكتوبر ، وافتتاحه بعد أسبوعين .

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للمعلومات، إنه لابد ان نفرق بين الفئات الأولى بالرعاية وإضافة المواليد، موضحا أنه لا يوجد إضافة مواليد في الوقت الحالي أو القريب لبطاقات التموين، نظرا ان التكلفة تتخطى لـ 4 إلى 5 مليارات.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الإخوان جماعة إرهابية تسعى إلى هدم المرجعيات الدينية والمؤسسات المعتمدة وإنشاء كيانات موازية للدولة في مختلف المجالات، ويصفون من يخالف منهجهم بـ"علماء السلطان".

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على شاب سرق حماة المطرب تامر حسني عقب لقائها في مول العرب بـ 6 أكتوبر وإيهامها بأنه رجل أعمال خليجي حيث غافلها واستولى على هاتفها ومصوغات ذهبية من حقيبة يدها.

تحدث شادي محمد لاعب الأهلي السابق، عن ذكرياته في القلعة البيضاء ورأيه بمباراة الترجي ودور موسيماني.

كشف فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، موعد بداية التفاوض مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

كشف المطرب إيساف، عن إهدائه أغنية " سيرة حلوة " للراحل سمير غانم ، معقباً: "سعيد جداً لأني عملت عمل من قلبي ، وبتمنى يوصل لكل الناس ، وانها تعرف اننا لما بنفتقد فنان عظيم ، بنعبر عن حبنا لي بالفن" .

وجهت بريطانيا، اليوم الأحد، رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا مطالبة حكومة آبي أحمد بوقف العنف الفوري في البلاد.