عاجل
ضبط 5,5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالشرقية أخبار التوك شو: أحمد أبو الغيط يعلن الحل المناسب لأزمة سد النهضة.. وحقيقة ظهور الموجة الرابعة لـ كورونا سكان عمارات السبعين متر فى الشروق يشكون انقطاع المياه الدائم أخبار التكنولوجيا.. أسهل طرق لنقل الصور بين هواتف الآيفون.. وكيفية تأمين صفحتك في فيسبوك أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف فضيحة لـbeIN SPORT في مباراة الأهلي والترجي.. شكري: نجدد دعمنا للسلطات الانتقالية في ليبيا.. وسلالة دلتا سريعة الانتشار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

178 مليونا و433 ألفا و920 حالة.. إجمالي إصابات كورونا حول العالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 178 مليونا و433 ألفا و920 حالة.


وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و864 ألفا و731 حالة.


وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع اجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و541 ألفا و887 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 601 ألف و824 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 29 مليونا و881 ألفا و772 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386 ألفا و708 حالات.

إجمالي إصابات كورونا حول العالم كورونا فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 21-6-2021

طلاب الثانوية العامة يتعاملون مع البابل شيت لأول مرة اليوم

أخبار الرياضة.. موعد التفاوض مع بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك.. رحيمي يعترف بوجود مفاوضات مع الأهلي

حدث ليلا.. أبو الغيط يعلن الحل المناسب لأزمة سد النهضة.. حقيقة إضافة المواليد لبطاقات التموين.. الأرصاد تعلن بدء فصل الصيف اليوم

برقم الجلوس.. ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظات

أخبار التكنولوجيا.. أسهل طرق لنقل الصور بين هواتف الآيفون.. وكيفية تأمين صفحتك في فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

سعر الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 21-6-2021

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

رسميا.. بدء فصل الصيف اليوم وهذا ما سيحدث للطقس في الـ 3 أشهر القادمة

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

ممنوعة في الساحات والشوارع.. موعد وضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

تتبعه حتى المنزل.. شاهد سنجاب بري يتعلق بطفل ويرفض الرحيل.. صور

شاهد.. لحظة ظهور قمر الفراولة النادر آخر بدر عملاق لعام 2021

أثناء انتظار العالم لآخر بدر عملاق.. موعد ظهور قمر العسل وسبب تسميته.. صور

فيديو

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ