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رئيس التحرير
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مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

صدى البلد

مونوريل 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية هو وسيلة نقل جماعى كثيفة أحادى السكة يسير على كمرة خرسانية معلقة وتبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث حوالى مليون راكب يوميًا.


مشروع قطار "المونوريل"، الذي يجري إدخاله لأول مرة في مصر، سيمُثل نقلة نوعية بوسائل المواصلات في مصر، وسيؤدي إلى تقليل الزحام، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل الأخرى.

مونوريل 6 أكتوبر

"المونوريل" يبلغ طوله 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، لافتا إلى أنه تم تصنيع القطار الأول واختباره بالكامل، وجار تصنيع القطار الثاني والثالث والرابع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الوحدات المتحركة 26.7%.
مشروع "المونوريل" يدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتعمل على خفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة، كما أنها تجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة.

مونوريل العاصمة الإدارية

مونوريل العاصمة الإدارية، والتي تضم بدءا من محطة العاصمة الإدارية الجديدة، وحتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم في نهاية مايو 2022، ثم يعقبه افتتاح المرحلة الثانية من المشروع، بدءا من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالى  11.5كم في فبراير 2023.
مشروعى المونوريل (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات: (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، ويبلغ طول المشروعين 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيُسهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق "رؤية مصر 2030"؛ نظراً للأهمية البالغة لمنظومة النقل، باعتبارها من شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.
قدرة المونوريل الاستيعابية لنقل الركاب تصل لـ 40 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة، ويبدأ من ستاد القاهرة وحتى القاهرة الجديدة ثم العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلو متر.
لمرحلة الأولى من المونوريل تنتهى في أكتوبر 2022 ولكن في أكتوبر 2021 سيتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى الخاص به بداية من ستاد القاهرة وحتى العاصمة الإدارية".

ولمزيد من التفاصيل حول مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر شاهد الفيديو التالى.. 
 

 

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