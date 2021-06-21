أشرف عقبة: انكسار الموجة الثالثة لكورونا لهذا السبب.. فيديو

فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة، إن الدولة المصرية تسعى لتوفير كل احتياجات المصريين من اللقاحات فى الآونة الأخيرة، خاصة فى ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أنها قامت بالحصول على لقاحات من أكثر من مصدر، ومنها الصيني.



وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن دخول مصر فى مرحلة تصنيع اللقاحات يساعد على توفير جميع احتياجات المصريين والدول المحيطة، ومنها الدول الأفريقية والعربية، موضحا أن ما تم إنجازه من إنشاء مركز اللقاحات فى 6 أكتوبر هو شئ يدعو للفخر لنا جميعا.



وتابع أن الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع تستطيع أن تغطى إحتياجات المصريين بإنتاج محلي، والذى تم الإشراف عليه من قبل منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن تكنولوجيا صناعة اللقاحات تعتبر من التكنولوجيات الحديثة التى تحتاج التطوير بشكل دائم.



وأكد أن اليوم يتم تسجيل أعداد إصابات قليلة عن الشهر الماضى، متابعا أن هناك إنكسار للموجة الثالثة من كورونا التى وصلت لذروتها الشهر الماضي، والسبب فى ذلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة، بالإضافة إلى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.



وأشار إلى أنه لابد من الإحتفاظ بالأساليب الوقائية ضد كورونا، بالإضافة إلى أخذ اللقاحات، مضيفا إلى أنه يتم دراسة إعطاء المواطنين اللقاحات فى المنازل، خاصة للأشخاص الذين لديهم أمراض ولا يستطيعون الذهاب إلى تلك المراكز.

وفى سياق أخر، بدأت الحكومة المركزية الهندية ،اليوم/الاثنين/، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المسبب لمرض /كوفيد-19/ لجميع البالغين مجاناً.



وذكرت صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية أن الحكومة ستطبق اعتبارا من اليوم استراتيجية تطعيم جديدة ،والتي أٌعلن عنها في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.. حيث أوضح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الحكومة ستشتري 75 % من اللقاحات التي يتم تصنيعها في الهند ، وتوزعها على الولايات الأخرى في البلاد، على أن تترك الـ25 % المتبقية من اللقاحات كي تشتريها المستشفيات الخاصة ومن ثم تبيعها ،لأولئك الذين يرغبون في دفع ثمن اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وبالرغم من أن الهند هي أكبر منتج للقاحات في العالم، فإن برنامج تطعيم اللقاح يجري فيها ببطء، فخلال 156 يوما من حملة التلقيح تلقى حوالي 20 % من السكان اللقاح، لكن فقط حوالي 7ر3 % منهم تلقوا الجرعتين من اللقاح.



يذكر أنه منذ 16 يناير، عندما بدأت السلطات الهندية حملة التطعيم، وحتى 30 أبريل، وزعت الحكومة الهندية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مجاناً، وخلال هذه الحملة، تلقى اللقاح فقط ، الأطباء والكادر الصحي، وعناصر الشرطة والطوارئ، والأشخاص البالغين فوق الـ45 عاماً.

https://youtu.be/YomNVymhF7w



