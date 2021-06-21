الذروة الصباحية تتجاوز الـ 70% .. تعرف على الحركة المرورية اليوم

قال محمد صابر ، محرر الشئون المرورية ، إن اليوم الاثنين يسمى بمبدأ الفعل للحركة المرورية على كافة المحاور ، ومعدلات السير اليوم بصفة عامة فى فترة الذروة الصباحية تتجاوز ما بين 65 لـ 70% .

وأضاف " صابر " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، إن محافظات الوجه البحرى والقبلى تشهد انفراجة مرورية على كافة محاورها والطرق المؤدية إليهم .

وأشار إلى أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى ، تقابلنا بعض الاحجام عند مناطق الأعمال وهي أعلى منطقة المرج والخصوص المتجه إلى نفق السلام .

وتابع أن باقى قطاعات الطرق الدائرية مازالت تعمل بشكل مرضى وطبيعى ، وانتشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة للمرور .

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ويأتى فى مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإسعاف 123

-رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

-رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258