المتحف القومي للحضارة يطلق برنامجا تدريبيا عن صناعة السياحة

افتتح المتحف القومي للحضارة المصرية فى الفسطاط برنامجا تدريبيا جديدا تحت عنوان :( صناعة السياحة ) وذلك بالتعاون بين المتحف ووزارة السياحة والآثار وبتنظيم وإشراف الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير للتدريب والمتحدث الرسمى لوزارة السياحة والآثار .

جاء ذلك فى إطار الأنشطة الثقافية والتعليمية التى يقوم بها المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وشملت أولى محاضرات الدورة التدريبية : مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالدولة والأتيكيت فى مكان العمل وألقت المحاضرة الدكتورة سها بهجت .

كما قام هيثم نصار الخبير السياحى ومدير فنادق هيلتون بإلقاء محاضرة عن صناعة السياحة والمردود الاقتصادى لها .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف بأن هذا البرنامج التدريبى نال إقبال الحاضرين من المتاحف والمواقع الأثرية بأنحاء الجمهورية وذلك بعد اختتام الدورات التدريبية السابقة التابعة لبرنامج سفراء السياحة والتى اهتمت بتدريب العاملين بالصفوف الأمامية بالمتاحف والمواقع الأثرية .

وأشار الدكتور غنيم إلى أهمية دور مركز التدريب بالمتحف فى تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين ، ليظل هذا المركز التدريبى منارة تنشر العلم والمعرفة وكل ما هو جديد فى العلوم ذات الصلة بكل تخصصات العاملين بالوزارة .. وأضاف أنه قد تم مراعاة الإجراءات الاحترازية حيث حضر الدورة ٢٠ فردا ، على أن تعاد المحاضرات لمجموعات جديدة حفاظا على سلامة وصحة العاملين والزوار .

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