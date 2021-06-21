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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة الهجرة للمصريين في كينيا: حريصون على الاستماع إليكم وتلقي مقترحاتكم

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

في إطار مواصلة تفعيل مبادرة "صوت مصر في أفريقيا" Egypt’s Voice in Africa، عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، الجلسة الحوارية الافتراضية الثالثة عبر تطبيق "زووم"، بمشاركة عدد من المصريين المقيمين في كينيا من أصحاب التخصصات المختلفة، وبحضور النائب الدكتور هاني حنا عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والسيد/ ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بوزارة السياحة والآثار.

وفي مستهل اللقاء، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ سعادتها بعقد ثالث لقاء في ضوء مبادرة "صوت مصر في أفريقيا" وهذه المرة مع عدد من المصريين في كينيا الذين يعملون هناك في مجالات مختلفة، قائلة: "إننا نتحدث معكم في هذا اللقاء للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم في كافة المستويات، في ظل تحرك مصر الكبير في أفريقيا"، مشددة على التمسك بتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية هناك إزاء كافة الملفات والقضايا بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية القائمة التي تبذلها الدولة المصرية.

وبدأت الوزيرة في الاستماع إلى المشاركين في اللقاء من المصريين المقيمين في كينيا، حيث قاموا بطرح بعض الأفكار والرؤى المتعلقة بعدة موضوعات مثل: تنشيط حركة الطيران والسياحة بمختلفة أنواعها خاصة السياحة الشرائية والدينية والعلاجية من خلال التسويق والترويج الجيد وتقديم عروض وباقات جاذبة للسائح الكيني، وضرورة تصدير الدواء المصري لكينيا وباقي الدول الأفريقية بكثافة وإرسال الأطباء والصيادلة المصريين للاستفادة من خبراتهم، والتعاون لتدريب العمالة الكينية على شئون الضيافة وأعمال الفندقة والمهن السياحية، والتعاون مع الجانب الكيني في مجال الاتصالات والكهرباء والطاقة، وذلك فضلا عن زيادة التبادل التجاري والتعاون في مجال التعليم.

من جهته، أعرب النائب الدكتور هاني حنا عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن امتنانه للمشاركة في هذا اللقاء، مهنئا وزيرة الهجرة على نجاح هذه المبادرة والتي تتماشى مع توجهات القيادة السياسية في الاهتمام بالقارة السمراء.

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اللقاء هام وثري

وأوضح حنا أن هذا اللقاء هام وثري وكان بمثابة فرصة ممتازة للتعرف على عدد من المصريين في كينيا ومتطلباتهم والتحديات التي تواجههم، مؤكدا أنه تمت مناقشة موضوعات محورية مثل إمكانية إرسال الأطباء المصريين والصيادلة للعمل في كينيا، وكيفية دعوة الأشقاء الكينيين إلى مصر للسياحة والعلاج ووضع برنامج كامل لهم، ووضع العمالة المصرية هناك، إلى جانب تصدير الدواء المصري للدول الأفريقية، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع أفريقيا في كل المجالات، خاصة مسألة تصدير الدواء المصري إلى هناك.

فيما أكد  ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بوزارة السياحة والآثار، على أهمية التعاون مع دول أفريقيا سياحيا سواء على مستوى تبادل الخبرات أو الترويج السياحي المشترك، باعتبارها تمثل سوقا سياحية واعدة خاصة لبعض المنتجات السياحية الهامة مثل السياحة العلاجية والسياحة الدينية لرحلة العائلة المقدسة والتي توليها مصر اهتماما كبيرا.

وفي ختام اللقاء، تقدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر للمشاركين على الأفكار والمقترحات التي قدموها، وأكدت على استدامة التواصل مع أبنائنا في أفريقيا من خلال الحوار وتبادل الرؤى، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية ومجلسي النواب والشيوخ لبحث كافة المقترحات التي تم طرحها خلال الجلسة وإمكانية تنفيذها.

ومن جانبهم، وجه المشاركون في اللقاء خالص شكرهم إلى السفيرة نبيلة مكرم، وأعربوا عن امتنانهم لحرص سيادتها على التواصل معهم والاستماع إليهم، بما يؤكد اهتمام الدولة المصرية برعاية مواطنيها بالخارج وتلبية احتياجاتهم والتعرف على كل ما يواجههم من عقبات والسعي إلى تذليلها.

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