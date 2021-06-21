هيئة المحطات النووية تخاطب أوائل الكليات للتقدم للعمل بوظائفها

خاطبت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أوائل الكليات من خلال إرسال رسائل نصية (على الإيميل أو من خلال رقم الهاتف) للتقدم على الوظائف المعلن عنها .

وكان نص الرسالة كالتالى:" يسر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أان تعلن عن حاجتها لتوظيف/ تعيين الكوادر الشابة المتميزة. يمكنكم الاطلاع على الإعلان رقم (2) لعام ٢٠٢١ على الموقع الرسمي للهيئة www.nppa.gov.eg ويسعدنا التقدم للوظائف المطروحة بالإعلان من خلال سحب ملف تقديم لشغل وظيفة من مقر الهيئة بمدينة نصر- ٤ طريق النصر ميدان الشهيد هشام بركات "

كما تم إعداد قاعدة البيانات بعد مخاطبة الجامعات المصرية لطلب بيانات أوائل الخريجين وهو ما لاقى تجاوبا واسعاً من الجامعات.

وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن الاختبارات بنظام المنافسة والتصفية وليس بأولوية التقديم وأن المدة المقررة لسحب الملفات الخاصة بالاعلان رقم 1و 2 لسنة 2021 تستمر طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة .

وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكترونى، أنه سيتم إجراء 5 اختبارات على ان تكون درجة النجاح لكل اختبار بنسبة لا تقل عن 65% ويعتبر النجاح في كل اختبار شرطا لدخول الاختبار التالي وان تكون درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات بنسبة لا تقل عن 70% .