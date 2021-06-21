صحف الكويت: توقعات بولادة اتفاق نووي جديد مع إيران في فيينا.. مصر تجري اتصالات عربية ودولية لدفع أزمة سد النهضة.. وعطل مفاجئ يوقف مفاعل بوشهر النووي بطهران عن العمل

دبلوماسيون أوروبيون: وثائق اتفاق فيينا شبه جاهزة والخلاف حول نوعية العقوبات المطلوب رفعها عن إيران

البرهان يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا

الرأي: أزمة سد النهضة تنتقل إلى المرحلة الأصعب

سلطت الصحف الكويتية، اليوم الاثنين، الضوء على عدد من المواضيع والأحداث الهامة، من بينها مستجدات أزمة سد النهضة، والملف النووي الإيراني.

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أنه لاتزال هناك مسافة كبيرة لتقطعها الأطراف المتحاورة، فيما يتعلق بقضايا رئيسية في محادثات اعادة احياء الاتفاق النووي الايراني التي تجري في فيينا واختتمت جولتها السادسة امس، مشيرا إلى ان خلافات لاتزال قائمة بين إيران والقوى العالمية الست، وكرر القول أن القرار الأخير في هذا الأمر يعود للزعيم الأعلى الإيراني.

وسلطت صحيفة “الأنباء” الكويتية، الضوء على تصريحات سوليفان في مقابلة مع قناة إيه.بي.سي نيوز، والتي قال فيها: “لاتزال هناك مسافة كبيرة لابد أن نقطعها فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية بما يشمل العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران تنفيذها”.

وأشار سوليفان إلى أنه يجري التفاوض في فيينا بشأن أي العقوبات سترفع عن إيران، كاشفا أن طهران تريد تخفيفا للعقوبات يتجاوز ما كان ينص عليه الاتفاق النووي الأساسي الموقع عام 2015. وقال نريد إعادة فرض القيود على برنامج إيران النووي وفق الاتفاق الأساسي وبعدها نتفاوض بشأن اتفاق أقوى.

وحول المعلومات عن ارتفاع نسبة تخصيب اليورانيوم، قال سوليفان إن استراتيجية الرئيس السابق دونالد ترمب «قربت إيران من السلاح النووي وزادت من زعزعتها لاستقرار المنطقة»

من جهته، أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى المفاوضات انريكي مورا، أن المشاركين في المفاوضات غير المباشرة التي تجري منذ أبريل الماضي حققوا تقدما ملموسا، ولكن لم يتوصلوا إلى اتفاق بعد، معلنا أنهم أرجأوا المفاوضات للتشاور في عواصمهم. وقال مورا في مؤتمر صحافي امس، في فيينا، عقب جلسة ختامية للجولة السادسة: “أحرزنا تقدما في هذه الجولة، وأصبحنا أقرب لكن لم نصل بعد”. وهو ما أكده كذلك، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي أيضا، معلنا توقف المفاوضات امس، لكي يعود المفاوضين إلى عواصمهم لإجراء مشاورات لأنه لا يمكن حل الخلافات الباقية بسهولة.

وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي من فيينا “نحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق لكن الهوة القائمة بيننا وبين الاتفاق لاتزال قائمة وسدها ليس بالمهمة السهلة”. وكشف أن جميع الوثائق المطلوبة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة والقوى العالمية، جاهزة.

ونقلت عنه وكالة “بلومبيرج” للانباء، عنه قوله إن هناك «قضايا رئيسية لاتزال قائمة»، إلا أنه أعرب عن الأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي لإعادة إحياء الاتفاق خلال الجولة المقبلة من المفاوضات خلال الأسابيع القادمة. وقال عراقجي “سد الفجوات يتطلب قرارات يتعين في الأساس على الطرف الآخر (واشنطن) اتخاذها. أرجو في الجولة المقبلة أن نقطع هذه المسافة القصيرة رغم صعوبتها”.

من ناحية أخرى، سلطت صحيفة “الرأي” الضوء على أزمة سد النهضة، مع اقتراب موعد تنفيذ إثيوبيا، قرارها بالملء الثاني لخزان السد، في مطلع يوليو المقبل، بعد جمود المفاوضات، وتصريحات متواترة من هنا وهناك إقليمياً وقارياً ودولياً لم تسفر عن أي جديد، هل يمكن السؤال ما إذا كانت الأزمة قد انتقلت إلى “المرحلة الأصعب، أو على الأقل باتت تعيش أجواء القلق؟الإجابة عن ذلك السؤال، قد تكون في الغالب ”نعم"، وتؤيدها التحركات المصرية النشطة “ليل - نهار”، متزامنة مع تحركات سودانية متوافقة، بعضها معلن، وبعضها غير معلن، من أجل تحريك الجمود والأمل في العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل في شأن المياه، يبعد المنطقة عن «شبح القلق».

وقالت مصادر مصرية للصحيفة إن “القاهرة تواصلت وتشاورت مع كيانات إقليمية وأممية (الاتحادان الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة)، ومع عواصم مختلفة، في مقدمها واشنطن، وتتشاور بشكل دائم مع عواصم عربية، من بينها الخرطوم، الرياض، عمان، بغداد، تونس، والدوحة، وأوفدت في الساعات الأخيرة، عدداً من المسؤولين لعواصم عدة يحملون رسائل حول ما تقوم به القاهرة في الوقت الحالي، وفي الغالب تحمل قلقاً تجاه الموقف الحالي من أديس أبابا”.

وأضافت أن “المجموعة العربية في نيويورك، تعمل حالياً على تفعيل ملف أزمة «النهضة» أمام مجلس الأمن، وتتحرك تجاه عقد جلسة طارئة للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول السد، يراعى مصالح الدول الثلاث”.

وفي الاتجاه ذاته، زار مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل “رجل المهام الخاصة”، الخرطوم السبت، في زيارة لساعات لم يعلن عنها رسمياً، ولا عن تفاصيلها، والتقي خلالها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وسلمه رسالة من السيسي، تناولت أمور متعلقة بملف سد النهضة.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، في تصريحات متلفزة، أمس، إن “مصر والسودان دعيا الجانب الإثيوبي للتحلي بنظرة وطنية، والقاهرة، أعلنت أنها لن تقبل باتفاق مرحلي من جزءين في شأن النهضة، وإثيوبيا تسعى لافتعال مشكلة مع محيطها العربي بسبب السد، وحاولت تحريف بيان الجامعة العربية، ولهذا طالبنا مجلس الأمن بالتحرك ومنع الملء الثاني من دون اتفاق شامل، ونتوقع صدور قرار في شأن التوافقات حول النهضة”.

وفي صحيفة “الوطن”، أصدر عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مرسوما دستوريا، يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا.

وحدد المرسوم أن يكون نظام إدارة المنطقتين وفقا لما جاء في المادة 8 من الباب الثالث - الفصل الثالث من اتفاق جوبا لسلام السودان.

وعممت بثينة إبراهيم دينار وزيرة الحكم الاتحادي، بلاغا للولاة ما جاء في المرسوم، موضحة في خطابها أنه وبناءا على المرسوم يكون نظام الحكم في المنطقتين، وفق الترتيبات الشاملة الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، كما تمت مخاطبة الوزارات الاتحادية في ذات الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 8 من الفصل الثالث - الباب الثالث نصت على الآتي: "اتفق الطرفان أنه دون المساس بوحدة السودان شعبا وأرضا أو السلطات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية، تتمتع المنطقتان بحكم ذاتي تمارس فيه السلطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق".

وحددت المادة السابعة من نفس الفصل والباب (تعريف المنطقتين)، حيث جاء في "البند 7/1" أن ولاية إقليم النيل الأزرق يعني ولاية النيل الأزرق الحالية.

وجاء في البند "7/2"، أن ولاية جنوب كردفان - جبال النوبة يعني ولاية جنوب كردفان- جبال النوبة الحالية.

وفي طهران، ذكر التلفزيون الإيراني مساء أمس الأحد، أن محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية أغلقت مؤقتا للقيام بإصلاحات فنية.

وقال النائب المنسق في شركة توزيع كهرباء ايران (توانیر) غلامعلي رخشاني مهر، إن محطة بوشهر الكهروذرية خرجت من شبكة توليد الكهرباء بشكل اضطراري، وفقاً لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وفي تصريح للتلفزيون الايراني قال رخشاني مهر إن انقطاع المحطة عن توليد الكهرباء بدأ منذ أمس وسيستمر بين 3 الى 4 أيام، وهو ما سيسبب نقصا في انتاج الكهرباء بمقدار الف ميجاوات.