الثانوية العامة

كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عن طرق تهيئة الأجواء السليمة لطلاب الثانوية العامة فى الامتحان التجريبي، قائلا: "إنه يجب على الطالب عدم تغييره لأسلوب مذاكرته وعدم إستماعه لأراء من حوله".



وأضاف "فرويز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على المواد العلمية التى قام الطالب بدراستها أن تخزن فى الخلفية الذهنية، موضحا أن تلك المادة التعليمية التى تم تخزينها سيتم تذكرها فى ورقة الامتحان بصورة طبيعية.



ونصح الطلاب أن يكونوا هادئين والإلتزام بالنوم الطبيعي لهم، لافتا إلى تجنب الأطعمة الدهنية، والتركيز على تناول اللحوم الحمراء والأسماك، وعدم انشغاله بأى مشاكل فرعية سواء فى المنزل أو خارجه.



وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أنه يجب على الأهالى عدم مقارنة أبنائهم بغيرهم أثناء تلك الفترة، بالإضافة إلى معايرتهم أو اللوم عليهم والعتاب المستمر.

وفى سياق أخر، يتوافد طلاب الثانوية العامة على مدارسهم اليوم الإثنين، استعدادا لبدء فعاليات البروفة الثالثة والأخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .



ويؤدي طلاب الثانوية العامة “شعبة علمي علوم” اليوم الامتحان التجريبي الثالث في مادة الأحياء من 10 صباحا حتى 1 ظهرا ، كما يؤدي طلاب “ شعبة علمي رياضة” الامتحان في مادة الاستاتيكا من 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

ويتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.

وسيتم استكمال باقي امتحانات الثانوية العامة التجريبية من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، خبرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق البروفة الثالثة والاخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة .

قال وزير التربية والتعليم: “في الامتحان التجريبي الثالث (والذي يبدأ اليوم ان شاء الله) سيستلم طلاب مدارس اللغات امتحانات المواد العلمية والرياضيات بلغة الدراسة فقط”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “أما في الامتحان النهائي سوف نوفر الاسئلة بلغة الدراسة + اللغة العربية لمن يرغب في التعريب”.





