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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: لبنان على حافة الانهيار المالي ولن نقف منتظرين إنقاذه

جوزيف بوريل
جوزيف بوريل

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن لبنان على حافة الانهيار المالي ولا يمكننا الانتظار لإنقاذه.

وأضاف بوريل في تصريحات لقناة "العربية"، أن لبنان يحتاج لقيادة لعبور الأزمة، داعيًا مسؤوليها إلى تشكيل الحكومة.

وكان بوريل أكد في وقت سابق، أن الحل الوحيد أمام لبنان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ملوحًا بعقوبات أوروبية قد تطال سياسيين مسؤولين عن الجمود السياسي في البلاد.

وقال بوريل عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون "وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي، وليس هناك مجال لهدر الوقت".

وأوضح، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم لبنان "بمجرد البدء ببرنامج صندوق النقد الدولي"، الذي عقدت الحكومة اللبنانية العام الماضي جلسات تفاوض عدة معه، لكنها سرعان ما عُلقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

وأكد بوريل "لدينا الموارد والإرادة لتقديم المساعدة أكثر، لكن من أجل أن نساعد نحتاج إلى الإصلاحات".

ووصف بوريل الأزمة الاقتصادية المأساوية التي يعيشها لبنان بالـ"مرعبة"، مبديًا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة في "مراقبة الانتخابات التي يجب أن تحصل في موعدها".

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