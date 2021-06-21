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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إجراء الجراحات الكبرى فى مستشفيات «التأمين الصحي الشامل».. تفاصيل

التأمين الصحى الشامل-
التأمين الصحى الشامل- صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الطبى الخاص لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال السعى الجاد للتعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة والاعتماد؛ بما يُسهم فى توسيع شبكة خدمات «التأمين الصحى الشامل» على مستوى الجمهورية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين المنتفعين بهذا المشروع القومى، سواءً ببورسعيد أو غيرها من محافظات المرحلة الأولى التى نسابق الزمن لتطبيق هذه المنظومة الجديدة بها.


أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أننا نسعى أيضًا لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل، مشددًا على أن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية. 

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أجرى حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يرافقه الدكتور فريد الجارحى عضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، جولة ميدانية بمستشفى العربى بالمنوفية الذى تم التعاقد معه لخدمة المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل خاصة فى ظل ما يوفره من إمكانات ضخمة تُسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، فى كل التخصصات، وتؤهله لإجراء الجراحات الكبرى بدقة عالية خاصة عمليات زراعة الأعضاء وغيرها. 


أكد حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف التعاقد مع كبرى المستشفيات لتعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومى خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من ٣٠٠ جنيه، موضحًا أننا نستهدف توفير رعاية صحية متميزة للمنتفعين بأكثر من ٢٥٠٠ خدمة طبية تغطى كل الأمراض، وأنه يحرص على الجولات الميدانية لمتابعة الأداء بالمستشفيات المشتركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل، والتأكد من جودة الخدمة ورضاء المواطنين.
 

محمد معيط وزير المالية التامين الصحي الشامل الهيئة العامة للرقابة والاعتماد المواطنين المنتفعين الرعاية الصحية

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