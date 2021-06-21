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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضم مبنى شركة الكهرباء إلى مجمع الخدمات بأصفون جنوب الأقصر

محافظ الأقصر المستشار
محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم

 قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمخاطبة المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بشأن التنازل عن مبنى تابع لشركة الكهرباء بقرية أصفون التابعة لمركز إسنا، لإضافته إلى مساحة مبنى مجمع الخدمات بالقرية.

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يأتى ذلك في إطار سعي محافظة الأقصر لتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".


ومن جانبه، وافق المهندس سامي أبو وردة على التنازل عن هذا المبنى والأرض المقام عليها، وذلك ليدخل ضمن الأرض التي سيقام عليها مبنى مجمع الخدمات الحكومية بأصفون.


جدير بالذكر أن مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية أصفون من المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن الاجتماعي والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات.


و توجه محافظ الأقصر بخالص الشكر والتقدير للمهندس سامي أبو وردة، على دعمه للمبادرة الرئاسية وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبنى مجمع الخدمات الحكومية.

 

ومن جانب آخر  الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد ممثلاً عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، والمهندس بصري النوبي يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها لصيانة مدرسة نجع أبوالحمد للتعليم الأساسى بقرية منشية النوبة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل نطاق مدنهم.

وأوضح المهندس محمود فراج، أنه تم بدء العمل في تنفيذ أعمال صيانة كاملة لمدرسة نجع أبو الحمد للتعليم الأساسى من بداية شهر فبراير الماضي ، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة الأول من شهر يوليو المقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، على الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال الجاري تنفيذها لأعمال الصيانة بالمدرسة، وذلك لاستضافة الطلاب بالمدرسة بداية العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى تهذيب الأشجار داخل فناء المدرسة والأشجار التي خارج سور المدرسة .

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود بقرية منشية النوبة تركيب كشافات الليد الموفرة بالشوارع الرئيسية والفرعيه لانارة الشوارع والطرق بمناطق متفرقة بالقرية.

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