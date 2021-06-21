ضم مبنى شركة الكهرباء إلى مجمع الخدمات بأصفون جنوب الأقصر
قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمخاطبة المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بشأن التنازل عن مبنى تابع لشركة الكهرباء بقرية أصفون التابعة لمركز إسنا، لإضافته إلى مساحة مبنى مجمع الخدمات بالقرية.
يأتى ذلك في إطار سعي محافظة الأقصر لتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
ومن جانبه، وافق المهندس سامي أبو وردة على التنازل عن هذا المبنى والأرض المقام عليها، وذلك ليدخل ضمن الأرض التي سيقام عليها مبنى مجمع الخدمات الحكومية بأصفون.
جدير بالذكر أن مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية أصفون من المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن الاجتماعي والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات.
و توجه محافظ الأقصر بخالص الشكر والتقدير للمهندس سامي أبو وردة، على دعمه للمبادرة الرئاسية وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبنى مجمع الخدمات الحكومية.
ومن جانب آخر الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد ممثلاً عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، والمهندس بصري النوبي يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها لصيانة مدرسة نجع أبوالحمد للتعليم الأساسى بقرية منشية النوبة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل نطاق مدنهم.
وأوضح المهندس محمود فراج، أنه تم بدء العمل في تنفيذ أعمال صيانة كاملة لمدرسة نجع أبو الحمد للتعليم الأساسى من بداية شهر فبراير الماضي ، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة الأول من شهر يوليو المقبل.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، على الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال الجاري تنفيذها لأعمال الصيانة بالمدرسة، وذلك لاستضافة الطلاب بالمدرسة بداية العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى تهذيب الأشجار داخل فناء المدرسة والأشجار التي خارج سور المدرسة .
كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود بقرية منشية النوبة تركيب كشافات الليد الموفرة بالشوارع الرئيسية والفرعيه لانارة الشوارع والطرق بمناطق متفرقة بالقرية.