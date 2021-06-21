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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد الجوية

رسميا.. الأرصاد تعلن بداية فصل الصيف وتكشف عن درجات الحرارة اليوم

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم إصدار بيان بالأمس ببداية رسمية جغرافية لفصل جديد، والذى سيبدأ اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة حتى يوم 22 سبتمبر القادم.


وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بفصل الصيف تتأثر بمنخفض الهند الموسمى، والذى يعمل على إرتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.


وتابعت أنه أحيانا بفصل الصيف يتم التأثر بمنخفض جوى يجلب كتلا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على تلطيف درجات الحرارة ونسب الرطوبة، لافتة إلى أننا مازلنا متأثرين بهذا المنخفض الجوى اليوم على الرغم من بداية الصيف.


وأكدت أن درجات الحرارة فى المعدلات الطبيعية اليوم بالنسبة لهذا الوقت من العام حتى نهاية الأسبوع، متابعة أن السواحل الشمالية تتراوح من 28 إلى 29 درجة، ومن 34 إلى 35 درجة بالوجه البحرى والقاهرة، و36 إلى 37 درجة بشمال الصعيد .


وفى سياق أخر، يبدأ اليوم الإثنين 21 يونيو فصل الصيف جغرافيًا ويستمر لمدة 3 أشهر قادمة حتى يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح وتحذيرات للمواطنين خلال فصل الصيف لعدم التعرض لضربات الشمس :

- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في فصل الصيف  في الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.

- ارتداء غطاء واقي للرأس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.

- عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

- ارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة وتجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

- متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

منخفض الهند الموسمي

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية ، يعتبر فصل الصيف من أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضًا ارتفاع الرطوبة النسبية والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأحيانًا يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.

الأرصاد الجوية حالة الطقس فصل الصيف منخفض الهند الموسمي ارتفاع درجات الحرارة

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