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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملخص مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية

بيراميدز ضد الرجاء
بيراميدز ضد الرجاء

تعادل بيراميدز مع ضيفه الرجاء المغربي، بدون أهداف، وذلك مساء أمس، الأحد، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

 

وعلّق رودلفو اروابارينا المدير الفني لبيراميدز على تعادل فريقه أمام الرجاء قائلًا: "كان هناك تعادل في المستوى والأداء بين الفريقين، لم تتح الفرصة بالشكل الكبير للفريقين، واللعب كان مغلقا، كل فريق كان ينتظر خطأ من الآخر، والمباراة خرجت تعادلا في كل شيء، لقد أنهينا ٩٠ دقيقة في القاهرة، وسيتم حسم تذكرة الصعود في مباراة العودة بالمغرب، كانت هناك بعض النقاط الإيجابية في لقاء اليوم، ونحتاج إلى تحسين البعض الآخر".

 

وأضاف المدير الفني: "مشاركة أحمد الشناوي في لقاء اليوم، بدلا من شريف إكرامي، ليس لها علاقة بمستوى إكرامي، فقد قدم مباراة قوية أمام سموحة في الدوري، وأنقذ أكثر من فرصة، انا المدير الفني وأمتلك الحق في إشراك اي لاعب أساسيا أو بديلا، أحاول أن أصيب بشكل جيد في تغييراتي".

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أول تعليق من الرجاء المغربي بعد التعادل مع بيراميدز

وعن تصريحات لسعد الشابي المدير الفني، قال: "نحترم كل الأندية وجميع المدربين، وفي آخر مؤتمر صحفي في مباراة دور المجموعات، كان المدرب المساعد حاضرا وليس المدير الفني، ولو غضب مني فأنا أعتذر له، لأنني كنت أركز في المباراة، هذا ليس شيئا مهما جدا لنعلق عليه".

 

واحتوى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا  سوء التفاهم الذي تحدث عنه المدرب التونسي لسعد الشابي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي بعدما أكد أنه حزين لعدم مصافحة المدرب الأرجنتيني له بعد المباراة.

 

أكد المدرب في حديثه مع المدير الفني التونسي أنه لم يقصد أي شيء وخرج بعد نهاية المباراة حيث كان التركيز منصبا تماما على النتيجة ولا توجد أي خلافات بينهما وهو سعيد بوجوده وفريق الرجاء في مصر.

 

ودخل المدير الفني الأرجنتيني في وصلة من الضحك مع المدرب حول إجادتهما للغة الإسبانية ويتمنى أن تخرج مباراة الإياب بالصورة المثالية بين الناديين.


ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب، الأحد المقبل، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء في المغرب، لحسم تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة، التي ستقام في بنين.
 

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ملخص مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية

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