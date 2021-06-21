عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء أوائل الإعدادية بالبحر الأحمر

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر ووكيل وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أسماء الطلبة الأوائل في امتحانات الشهادة الإعدادية وقد تم إعلان تلك الأسماء على الصفحة الرسمية للمديرية.

 وقدمت المديرية التهنئة للطلاب وأولياء الأمور كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بتهنئة الطلبة الاوائل هاتفياً.

الطالبة الأولى فى المرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة هي  الطالبة ملك عمر عطية محمد بمجموع ٢٨٠ درجة  
الطالب محمد حاتم عثمان بمجموع ٢٨٠ درجة مدرس.
الطالبة رحمة عبد السلام محمود عبد السلام بمجموع ٢٨٠ درجة
 
الطالبة إسراء انسى سعد مصطفى بمجموع ٢٨٠  درجة الغردقة 

الطالبة آية أحمد عبد المنعم محمد بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة 
 
الطالبة حنين محمود حسين شعبان عبده بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة 
 
الطالبة مريم أحمد محمد أحمد يوسف بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة 
 
الطالبة هناء وليد محمد احمد بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة 

الطالب زياد مجدى حسين على بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة   
الطالبة مارى بطرس متي نسيم شاكر بمجموع ٢٨٠درجة الغردقة 
 
الطالبة لقاء محمود صابر محمود بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة  
الطالبة شيرى نشأت وهيب بسخرون مجموع ٢٨٠ درجة الغردقة 
الطالب سيف جمال سيد على حسن بمجموع ٢٨٠ الغردقة  
الطالب فأدى نشأت فوزى بشاي بمجموع ٢٨٠  الغردقة 
الطالبة بسملة يوسف حسن ابو النور بمجموع ٢٨٠ درجة  بالغردقة 
الطالبة سلمي محمد احمد على بمجموع ٢٨٠ درجة  الغردقة 
الطالبة مهرانيل حازم عبد المسيح بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة 
الطالبة مايا هاني السيد عزت بمجموع ٢٨٠  الغردقة 
الطالبة اغابي، رؤوف جمال فوزى بمجموع ٢٨٠ درجة   الغردقة

الطالبة مارينا حسني شايب عطية بمجموع ٢٨٠درحة الغردقة 
الطالبة اسراء احمد عباس محمد بمجموع ٢٨٠ درجة  
الطالب مروان محمد احمد حمزة مجموع ٢٨٠ درجة  القصير 
الطالب دانيل عماد جيد يس،مجموع ٢٨٠ درجة  الغردقة 
الطالب يونان ايهاب عوني جيد يوسف بمجموع ٢٨٠ درجة  الصاعد الغردقة 
الطالبة ريم عبد الباسط يمني عبد العال مجموع ٢٨٠ درجة   الغردقة 
الطالبة لبانه محمد بدوى محمد بمجموع ٢٨٠ درجة  الغردقة 
الطالبة اسراء احمد السيد عبد العزيز عطية بمجموع ٢٨٠ درجة 
الطالب عبد الرحمن حسام الدين محمد عبد اللاه بمجموع ٢٨٠  درجة
 
الطالب محمد جهاد محمد عبد الصادق بمجموع ٢٨٠  الغردقة 
الطالبة نورهان محمد سيد أحمد بمجموع ٢٨٠  
الطالبة هاجر على يونس على بمجموع ٢٨٠  
الطالبة ستيفين اشرف سامي جرجس مجموع ٢٨٠ درجة  الغردقة 
الطالبة منه الله وائل فاروق مصطفي بمجموع ٢٨٠  الغردقة 
الطالبة نيرة عبد التواب عبد الغني النوبي بمجموع ٢٨٠ درجة  الإعدادية بالغردقة

الغردقة البحر الأحمر مديرية التربية والتعليم بالبحرالأحمر الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإسرائيلي يجري زيارة إلى الإمارات الأسبوع المقبل

بالأسماء.. سعفان: تحويل 4 ملايين جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

هوس الـDNA يضرب الولايات المتحدة الأمريكية.. إليك الحكاية

تحذير شديد من تناول مصابي كورونا المضادات الحيوية في هذه الحالات|فيديو

العين الإماراتي ينافس الأهلي السعودي على ضم نجم كبير

ألمانيا توقف عالمًا روسيًا بتهمة التجسس لـ موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

الملء الثاني وبيع المياه لإسرائيل .. مفاجآت وزير الري عن سد النهضة

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

سعر الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 21-6-2021

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 21 -6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

تتبعه حتى المنزل.. شاهد سنجاب بري يتعلق بطفل ويرفض الرحيل.. صور

فيديو

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ