ننشر أسماء أوائل الإعدادية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أسماء الطلبة الأوائل في امتحانات الشهادة الإعدادية وقد تم إعلان تلك الأسماء على الصفحة الرسمية للمديرية.

وقدمت المديرية التهنئة للطلاب وأولياء الأمور كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بتهنئة الطلبة الاوائل هاتفياً.

الطالبة الأولى فى المرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة هي الطالبة ملك عمر عطية محمد بمجموع ٢٨٠ درجة

الطالب محمد حاتم عثمان بمجموع ٢٨٠ درجة مدرس.

الطالبة رحمة عبد السلام محمود عبد السلام بمجموع ٢٨٠ درجة



الطالبة إسراء انسى سعد مصطفى بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة



الطالبة آية أحمد عبد المنعم محمد بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة



الطالبة حنين محمود حسين شعبان عبده بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة



الطالبة مريم أحمد محمد أحمد يوسف بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة



الطالبة هناء وليد محمد احمد بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة



الطالب زياد مجدى حسين على بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة

الطالبة مارى بطرس متي نسيم شاكر بمجموع ٢٨٠درجة الغردقة



الطالبة لقاء محمود صابر محمود بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة

الطالبة شيرى نشأت وهيب بسخرون مجموع ٢٨٠ درجة الغردقة

الطالب سيف جمال سيد على حسن بمجموع ٢٨٠ الغردقة

الطالب فأدى نشأت فوزى بشاي بمجموع ٢٨٠ الغردقة

الطالبة بسملة يوسف حسن ابو النور بمجموع ٢٨٠ درجة بالغردقة

الطالبة سلمي محمد احمد على بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة

الطالبة مهرانيل حازم عبد المسيح بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة

الطالبة مايا هاني السيد عزت بمجموع ٢٨٠ الغردقة

الطالبة اغابي، رؤوف جمال فوزى بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة



الطالبة مارينا حسني شايب عطية بمجموع ٢٨٠درحة الغردقة

الطالبة اسراء احمد عباس محمد بمجموع ٢٨٠ درجة

الطالب مروان محمد احمد حمزة مجموع ٢٨٠ درجة القصير

الطالب دانيل عماد جيد يس،مجموع ٢٨٠ درجة الغردقة

الطالب يونان ايهاب عوني جيد يوسف بمجموع ٢٨٠ درجة الصاعد الغردقة

الطالبة ريم عبد الباسط يمني عبد العال مجموع ٢٨٠ درجة الغردقة

الطالبة لبانه محمد بدوى محمد بمجموع ٢٨٠ درجة الغردقة

الطالبة اسراء احمد السيد عبد العزيز عطية بمجموع ٢٨٠ درجة

الطالب عبد الرحمن حسام الدين محمد عبد اللاه بمجموع ٢٨٠ درجة



الطالب محمد جهاد محمد عبد الصادق بمجموع ٢٨٠ الغردقة

الطالبة نورهان محمد سيد أحمد بمجموع ٢٨٠

الطالبة هاجر على يونس على بمجموع ٢٨٠

الطالبة ستيفين اشرف سامي جرجس مجموع ٢٨٠ درجة الغردقة

الطالبة منه الله وائل فاروق مصطفي بمجموع ٢٨٠ الغردقة

الطالبة نيرة عبد التواب عبد الغني النوبي بمجموع ٢٨٠ درجة الإعدادية بالغردقة