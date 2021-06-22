محلية البرلمان تناقش عدم وجود صرف صحي ببعض المناطق بحي المرج.. اليوم

تناقش لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب وهم النائب محمد رضا البنا، بشأن عدم وجود صرف صحي ببعض المناطق بحي المرج – محافظة القاهرة وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد زيدان، بشأن عدم تنفيذ القرار المتعلق بعدم سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية، وعدم تطبيق الغرامة المتعلقة بذلك، وتمركزه بميادين حي الساحل وشارع شبرا – محافظة القاهرة.

كما تتضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومي، بشأن عدم استغلال بعض الأراضي بحي عين شمس– محافظة القاهرة، ومعظمها بشارع عبدالحليم محمود – أمام مبني الحي - ومساحتها خمسة وعشرون ألف متر، لإقامة مجمع مدارس لخدمة أهالي الحي، والحفاظ على أراضي الدولة من التعدي عليها.



- وطلبات الإحاطة المقدمة من - النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن : عدم ترخيص ما يقرب من 92% من محلات محافظة القاهرة، وتأخر إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتشغيل المحال في ضوء تنفيذ أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة الأمر الذي يؤدى إلى تحصيل الرسوم والضرائب المقررة في هذا الشأن.



الطلب الثاني حول إغلاق مول الترجمان الكائن بحي بولاق أبو العلا – محافظة القاهرة، الذي تمتلكه الشركة القابضة للنقل البري بنسبة 86% والباقي مقسم بين مؤسستي الأهرام وأخبار اليوم، ويتم إدارته بالتعاون مع المحافظة في ظل تزايد وانتشار الباعة الجائلين بحي بولاق أبو العلا وعدم وجود أماكن لهم.



الطلب الثالث حول كوبري بولاق أبو العلا المعدني الذي تم تفكيكه في أواخر التسعينات من القرن الماضي وتم وضعه أسفل كوبري الساحل دون أية حماية أو رؤية لإعادة استخدامه مرة أخرى كمزار سياحي، كما كان معلن من محافظة القاهرة.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب رياض عبدالستار، بشأن:

• الأول والثاني: إلزام شركة الغاز الطبيعي برد الشيء لأصله بمدينة ملوى – محافظة المنيا، خاصة أنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز منذ عامين مما أدى إلى تهالك شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة واحتياجها إلى إعادة رصفها، فضلاً عن ضرورة رفع الإشغالات ونقل الباعة الجائلين لأماكن مناسبة بالمدينة، وتركيب وصيانة كشافات الإنارة، وسرعة تنفيذ مدخلين للمدينة من الناحيتين البحرية والقبلية، مع ضرورة إنشاء مصنع لتدوير القمامة في منطقة تونة الجبل لاستيعاب وجمع المخلفات من مركز ومدينة ملوى، وضرورة تكثيف حملات النظافة.



• الثالث والرابع: سرعة إصدار مجلس الوزراء قرارات تخصيص أراضي لإقامة مدراس للتعليم الأساسي (عزبة الإصلاح الزراعي "البرنسة"، الحرية، الشرافية)، الاشمونيين نزلة البرشا، فضلاً عن مركز شباب المحرص بمركز ملوى – محافظة المنيا، حيث تأخر إصدارها 4 سنوات بالرغم من احتياج المواطنين إلى هذه المشروعات باعتبارها مشروعات ذات نفع عام.



• الخامس: ضم مدينة ملوي محافظة المنيا إلى مبادرة "حياة كريمة" للعمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق والنهوض بها لخدمة المواطنين مع العلم أنه تم احتيار قرى مركز ملوى ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وتناقش لجنة الادارة المحلية غدا الاربعاء طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: إيفلين متى بطرس، وإيهاب منصور، بشأن: ضرورة تنفيذ أعمال إنارة طريق دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون طريق الجيزة – أسوان – محافظة المنيا، حيث تم الانتهاء من تمهيد ورصف الطريق خلال الفترة السابقة.



- طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن سرعة مراجعة الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد المناطق والأحياء الراقية بالمدن التابعة لمحافظة المنيا، والمخالفة للواقع، حيث أدت إلى قيام شركة كهرباء مصر الوسطى بمضاعفة مقايسات توصيل التيار الكهربائي للمنازل وحملت المواطنين أعباء تفوق قدرتهم المالية، فضلاً عن ضرورة محاسبة المسئولين عن ذلك.



- طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن وفاة ستة مواطنين من أبناء قرية الصفانية مركز العدوة – محافظة المنيا يوم الجمعة الموافق 8 من مايو سنة 2021، ببلاعة صرف طرد صرف صحي.

وتناقش لجنة الادارة المحلية بعد غدا الخميس طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن رصف شوارع مدينتي ديرب نجم والإبراهيمية - محافظة الشرقية، والقرى المنتهي بها توصيل الغاز الطبيعي، حيث إن مشروع الغاز الطبيعي أدى إلى تهالك بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية، وكذا رصف طريق مصرف ديرب البلد بدءً من طريق السنبلاوين الزقازيق القديم مروراً بديرب نجم البلد لإنشاء طريق دائري جديد.



- طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن التأخر في تنفيذ المشروع القومي للغاز الطبيعي لقرى مركز الزقازيق – محافظة الشرقية، وتعنت هيئة الطرق في حفر الطريق عند مصنع الزيوت أمام جامعة الزقازيق.



- طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق.



- طلبا الإحاطة المقدمان من النائب حمودة محمد حمودة، بشأن:

• الأول: توسيع وإنارة وإضافة كافة خدمات الطرق بطريق بلبيس – العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وذلك نظراً لأهمية هذا الطريق.



• الثاني: تغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس) - محافظة الشرقية، بمسافة تقدر بحوالي 1300 متر.

كما تناقش الخميس طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن:

• الأول: توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء أرض محلج مدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية، والمدرجة ضمن أصول قطاع الأعمال العام والمملوكة للبنك الأهلي – بنك مصر، لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين.



• الثاني: تخفيض الرسوم التي فرضتها محافظة القاهرة على عدد (12) سيارة ميكروباص تعمل على نقل الركاب من القاهرة إلى مدينة ديرب نجم - محافظة الشرقية، لتصبح (5000 جنيه) بدلاً من عشرة ألاف جنيه التي فرضتها محافظة القاهرة.

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي غيث، بشأن عدم قانونية العقود المبرمة لاستغلال السويقات الموجودة بمركز منيا القمح - محافظة الشرقية، فضلاً عن وجود شبهة فساد في عملية رسو المزاد الخاص بمناطق السويقات.

- طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن نقل سوق الثلاثاء للمواشي بمدينة الزقازيق - محافظة الشرقية، وتسليم الأرض لملاكها بحكم قضائي، وعدم قبول المحافظة تبرع بدون مقابل لأرض مساحتها خمسة أفدنة لإقامة السوق، وتوجهها للشراء من الأوقاف أو أي جهة أخرى لتوفير مكان بديل مما يعد إهداراً للمال العام.