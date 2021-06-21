رجل يلقي أريكة من النافذة على جارته .. تعرف على نتيجة ما حدث

كادت أن تفقد سيدة حياتها تمامًا بسبب كسل أحد الجيران، حيث شرع مالك شقة في إلقاء أريكته القديمة من النافذة لأنه كان كسولًا جدًا لدرجة أنه لم يتمكن من نزولها من السلالم فقرر أن تكون النافذة بدلًا من ذلك.

اشترى مالك الشقة الذي يدعى "مسعود دوران"، والذي لم يذكر عمره ويعيش في منطقة أوسكودار في محافظة اسطنبول التركية ، كنبة جديدة وأراد التخلص من الأريكة القديمة.

ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، كان مسعود كسولًا جدًا بحيث لم يتمكن من حمل الأريكة وإنزالها من السلالم، لذلك قرر التخلص منها من النافذة، في هذه الأثناء كانت تمر سيدة جارته بالعمارة أسفل نافذته.

تم تسجيل الحادث بواسطة الكاميرا الأمنية للمبنى والتقط اللحظة التي كادت الأريكة تهبط على جارته، في الفيديو ، شوهدت امرأة تخرج من المبنى في وقت سقوط الأريكة من النافذة ، ولكنها هربت بإعجوبة من الموت تحت الأريكة.



في وقت لاحق من الفيديو ، شوهدت المرأة المصدومة تنظر إلى النافذة وهي منزعجة بوضوح وترفع يدها وتشير إلى جارتها قبل أن تبتعد.



وفي حديثه إلى موقع DHA الإخباري حول الحادث ، قال مسعود:" اشتريت أريكة جديدة. نظرت ، ولم يكن هناك أحد أمام المبنى. قررت أنه من المقبول إلقاء الأريكة القديمة من النافذة".

وأضاف مسعود: "خرجت جارتي من المبنى فور رميت الأريكة، كادت الأريكة تسقط عليها".

