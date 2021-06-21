مخبوزات خاصة لمرضى حساسية القمح .. منتجات خالية من الجلوتين بمعهد تكنولوجيا الأغذية

قال الدكتور محمود بندارى، إن وحدة منتجات خالية الجلوتين بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية توفر الغذاء لفئة مهمة جدا بالمجتمع وهم الأشخاص الذين يعانون من مرض حساسية القمح.



وأضاف "بندارى" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية من بعض الأغذية التى تحتوى على القمح وتحدث لهم مشكلات غذائية ينتج عنها أمراض.



وتابع الدكتور محمود بندارى أن هذا المرض تتسبب فى عدم قدرة الأمعاء الدقيقة على هضم الأطعمة التى تحتوى على القمح، مما يتسبب فى حدوث إسهال أو إسهال دموي أو انتفاخات أو ضعف عام.



وأشار إلى أن المعهد حمل عاتقه إنشاء تلك الوحدة لتلك الفئة، وهو فى تطور دائم، حيث أنه كان هناك توجيهات من مدير المعهد بضرورة تطبيق الأبحاث الحديثة على الأرض وتلبية جميع احتياجات تلك الفئة من المرضى.



وأكد أنه يأتى للوحدة العديد من المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية، متابعا أنه يتم تجديد المنتجات، ومنها الخبز العادى والشامى وإنتاج المكرونة والبسكوت والبتيفور.



وتقدم الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية الحلول التي تساعد على التغلب على اضطراب متلازمة الجوع الليلي، كما يلي:

- الاهتمام بتناول وجبة الافطار أو الغذاء وأن تكون نصف الوجبة من الخضروات والربع من البروتين والربع الآخر من النشويات منخفضة المؤشر الجلايسيمي، كالفريك والخبز البلدي والأرز.

- في حالة ممارسة الرياضة يجب تنظيم الاحتياجات من السعرات والبروتين المطلوب مع أخصائي تغذية.

- تناول قطعة من قرون الخروب أو واحدة من التمر في حالة الرغبة الشديدة في السكريات على ألا نتخطى تمرتين في اليوم.

- الاهتمام بالمحافظة على مستوى فيتامين (د) سواء بالتعرض للشمس، أو تناول الأسماك الدهنية والمحار والألبان كاملة الدسم وزيت الحار، وجميع مصادر الأغذية الغنية بالأوميجا

- الحرص على شرب القرفة، فهي تحافظ على مستوى سكر الدم معتدلاً وبالتالي تقليل الشعور بالجوع.

- الامتناع عن تناول الحلويات والمعجنات والوجبات السريعة والاكتفاء بها مرة أسبوعياً.

- تناول ملعقتين سكر في اليوم ومن الممكن ملعقتين آخرين من سكر ستيفيا.

- تنظيم أدوية السكر وعلاج الغدة الدرقية، ومقاومة الأنسولين مع الطبيب المختص.

- النوم من ٦ إلى ٨ ساعات يومياً على أن يبدأ قبل الساعة ١٢.

- شرب الكثير من السوائل يومياً كالمياه الطبيعة واليانسون والشمر والحلبة، والتليو والميرمية والكراوية والنعناع.

- تناول الخضروات الغنية بالألياف ومنخفضة السعرات كالخيار والخس وشوربة الخضروات منزوعة الدسم، فهي تعطي الشعور بالشبع.

- تناول الفواكه ذات الألياف الصلبة والمنخفضة المؤشر الجلايسيمي، كالتفاح والكمثري.

- الحرص على تناول بروتين ليلاً في وجبة العشاء كثلاث ملاعق من الفول أو الحمص أو ٢ بيضة مسلوقة مع كوب زبادي وخضروات مقطعة وثمرة كمثرى أو تفاح.

- الامتناع عن الأكل قبل النوم بـ3 ساعات على الأقل.