الاتحاد الأوروبي يأمل ألا تعرقل القيادة الجديدة في إيران مفاوضات الملف النووي

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل،اليوم /الاثنين/ أن المفاوضات النووية التي انطلقت منذ بداية أبريل الماضي في فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني صعبة.

قال بوريل ، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" اليوم الإثنين، إنه يأمل بألا يؤدي تغيير القيادة في إيران وانتخاب ابراهيم رئيسي المتشدد رئيسا خلفا لحسن روحاني إلى تعطيل جهود التوصل لاتفاق، مشددا على أن العودة للاتفاق النووي هي القضيةالأكثر أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي .