بإطلالة جذابة.. شاهد أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي برفقة زوجها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها صورة جديدة على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة مرتدية فستانا باللون الأحمر ، برفقة زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف.



وشاركت لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2021.



مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.