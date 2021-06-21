جهاز القاهرة الجديدة يسترد 9 أفدنة شمال طريق العين السخنة

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة التعدى واسترداد 9 قطع أراضٍ بمساحة حوالي 9 أفدنة شمال طريق العين السخنة، وذلك تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وبتأمين مباشر من إدارة أمن الجهاز، بقيادة العميد هشام أحمد مهدي.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تعيين أفراد أمن وحراسة على الأرض المستردة بالكامل، لمنع عودة المعتدين والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدى على حق الدولة، مشيراً إلى أن الحملة تأتى فى إطار الحملات المتواصلة بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والتى يشنها جهاز القاهرة الجديدة، لـ إزالة التعديات على الأراضى التابعة لجهاز المدينة.



وقال المهندس أمين غنيم، إن الحملة جاءت بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختلفة بقيادة اللواء طارق راشد، نائب مدير أمن القاهرة ومدير أمن القاهرة الجديدة، وبمشاركة شرطة التعمير برئاسة اللواء مدير البحث الجنائي، وكذا قطاع الأمن المركزي بجانب إخطار قطاع الأمن الوطنى، وتم تجهيز جميع المعدات العاملة فى الجهاز، والتى استطاعت إزالة جميع المنشآت الموجودة بالكامل، وتم التنفيذ دون حدوث أى تجاوزات من المخالفين.



وفي سياق أخر أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على أعمال المرافق، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، أمس جولة تفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقهم المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، لمتابعة تطوير محاور الطرق بالتجمع الأول وأعمال الحل الآجل ضمن تطوير منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة.

وتفقد مسئولو الإسكان، الأعمال الجاري تنفيذها من خطوط الانحدار الرئيسية داخل المدينة والتى تعتبر جزءا من مشروع الحل الآجل لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، وتتراوح أقطار الخطوط من(800مم : 1800 مم ) ويتم تنفيذها بالتجمع الأول لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده .

واستكمل مسئولو الوزارة الجولة، بمتابعة أعمال التطوير الجارية بالتجمع الأول، حيث يتم تطوير محور السادات بطول 11 كم، وجارٍ العمل على توسعة المحور وجعله محورا حرا يتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالى، حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، وجارٍ تعديل المحور بتقاطعه مع محور مصطفى كامل.