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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأعلى للثقافة: تخصيص مسابقة للأطفال سابقة لم تحدث من قبل في المنطقة

الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي

قال الدكتور هشام عزمي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، إن المجلس الأعلى للثقافة ينفرد بكونه أول مجلس في دولة أفريقية ، يصدر عنه جوائز للأطفال والنشأ فيها ، معقبا : " نتحدث عن جائزة دولة وليست مجرد مسابقة .. وهي سابقة لم تحدث من قبل".


وأضاف الدكتور هشام عزمي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن" ، أن الدولة المصرية تحمل الكثير من الرسائل من خلال تلك الجوائز المخصصة للطفل ، وأولها المردود المعنوي ، وأن الدولة تهتم بهم ، ناصحا أولياء الأمور بأهمية الأهتمام بمواهب أطفالهم ، وعدم التقليل من أية بادرة فنيه عند الطفل .

ولفت " عزمي " إلى أن المجلس استغل منصات " الأون لاين " ، خلال جائحة كورونا ، للإستمرار في أنشطته الثقافية والفكرية ، والتي نفذت بكفاءه كبيرة جدا .

وتابع أن وزيرة الثقافة ، الدكتورة " إيناس عبد الدايم " متواجدة باستمرار وداعمة للمجلس ، معقبا : " إعلان جوائز الدولة المصرية أبرز حدث ثقافي ينتظره أوساط المثقفين والمبدعين لما تتميز بثقلها وعرقتها " .

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للثقافة كان مراعيا ، العام الماضي ، لإتباع كافة الإجرءات الإحترازية ، والانتقال بالأحتفالات لدار الأوبرا ، حرصا على التباعد الإجتماعي ، والاقتصار على حضور من لهم حق التصويت .

وعلى جانب أخر ، قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن يوم الإعلان عن جوائز الدولة يُعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة فى مصر، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديراً منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن.

وأشاد الدكتور محمود صقر، خلال مؤتمر عقده اليوم لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة، بالجهود التي تبذلها إدارة الجوائز بالأكاديمية واللجنة العليا للجوائز بمشاركة وأكثر من 140 عضو من أساتذة وعلماء مصر أعضاء اللجان وجهودهم على مدار 68 اجتماع و200 ساعة عمل متواصل غير أيام طويلة من العمل الشاق فى فحص ملفات وتقارير التقييم الفنى لحوالى 490 متقدما ومرشحا.


وأضاف "صقر" أن قيمة جائزة النيل تبلغ 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة الدولة التقديرية مائتين ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة التفوق 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، وشهادة من الأكاديمية، أما جائزة الدولة التشجيعية قيمتها 50 ألف جنيه.

 

وتوجه صقر بالتهنئة للفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق ومتمنيا حظ أوفر لمن لم يوفقوا هذا العام حيث كانت المنافسة القوية بين أفضل علماء مصر، وأضاف صقر أن من بين 490 متقدم ومرشح للجوائز فاز 76 بالجوائز.

الدكتور هشام عزمي اخبار التوك شو الأمين العام للأعلى للثقافة جائزة الدولة المجلس الأعلى للثقافة

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