بفستان قصير .. إطلالة جريئة لـ فيفي عبده في أحدث ظهور

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت فيفي عبده في الصورة بإطلالة جذابة أنيقة علي الشاطئ مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود ، وحازت إعجاب متابعيها.

فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".