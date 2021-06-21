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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"الإسكان": تقدم الأعمال بمشروعات الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي بـ بدر

الإسكان: تقدم الأعمال
"الإسكان": تقدم الأعمال بمشروعات الطرق المؤدية لمحطات القطار

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الطرق من محطة القطار الكهربائي إلى سكن الموظفين بـ العاصمة الإدارية الجديدة، الذى يتم تنفيذه بالمدينة، ليكون جاهزا قبل بدء تشغيل القطار الكهربائى، مؤكداً تقدم الأعمال بمشروعات الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي.

 جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة متابعة الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها.

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وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه بالنسبة لمحطة سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة فقد تم  الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالطريق الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية، وجارٍ تنفيذ أعمال السن بالطريق تمهيدا لتنفيذ الأسفلت.

 

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرافق بالطرق المؤدية لمحطة بدر (المواجهة للحيين الخامس والسادس)، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الأسفلت الخاصة بالطريق المجاور لمبني المحطة مباشرة بطول ٤كم تقريبا، والذي يربط المحطة مع طريق مدخل المدينة الرئيسي من طريق الإسماعيلية، كما  تم الانتهاء من شبكة طرق تربط بين الحي الخامس والحي السادس بالمدينة والطريق المجاور للمحطة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال القطع للطريق الرابط بين محطة الروبيكى والحي السابع، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق تمهيداً لتنفيذ أعمال الأسفلت بالطريق، ومتوقع الانتهاء منه خلال شهر.

 

الأسكان محطات القطار الكهربائي مدينة بدر العاصمة الإدارية الجديدة سكن الموظفين

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