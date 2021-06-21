دون مكياج .. نوال الزغبي تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بدون مكياج لتبرز جمال ملامحها مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلقت نوال الزغبي على الصورة قائلة: "صباح الخير"

وكانت قد كشفت الفنانة نوال الزغبي ، عن تفاصيل طرحها أغنيتين في العيد بعنوان "أسعد لحظة"، و"بكلم خيالى"، وتم طرحهما ثانى أيام عيد الفطر.

وقالت نوال الزغبي فى مداخلة ببرنامج “انسايدر بالعربى”، إن فكرة الأغنيتين كانت أن يتم طرحهما مع أغنية “عقلى وقف”، لكن قررت الشركة المنتجة للألبوم طرحهما في العيد.

وأضافت نوال الزغبي “الخطة كانت إصدار ألبوم يتضمن 10 أو 8 أغنيات، وقررنا النزول بالأغنية القوية (سنجل)، تليها أغنية “عقلي وقف” (سنجل)، وبعدها بشهر نطرح أغنيتين، وبعدهما 4 أغنيات، فيكتمل الألبوم ويصدر مقسما بطريقة جديدة”.