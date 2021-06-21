مبادرة صوتك مسموع.. جسر التواصل بين الحكومة والمواطنين

قال مصطفى عبد المجيد، المشرف على مبادرة صوتك مسموع بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع فى ضوء اهتمام القيادة السياسية وبالتواصل مع المواطنين وخدمتهم أعلن وزير التنمية المحلية إطلاقها، لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين فى أكتوبر عام 2018.



وأضاف "عبد المجيد" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك المبادرة كانت تعتمد على التواصل مع المواطنين بأبسط الطرق لحل شكواهم فى أسرع وقت ممكن، موضحا أنها كانت تختص بخمس أنواع من الشكاوى، ومنها القمامة والتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والإشغالات والمرافق وقضايا الفساد والمقترحات الخاصة بالمواطنين.



وتابع أن المبادرة استمرت لفترة طويلة، لافتا إلى أنه نظرا لتفشي فيروس كورونا بدأت المبادرة تستقبل شكاوى المواطنين بهذا الشأن والرد على الإستفسارات، متابعا ان مبادرة حياة كريمة اهتمت بالشكاوى الخاصة بها ووصل لها خلال الشهر السابق حوالى 56 شكوى وتم حلهم كلهم.



وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية كان مهتم جدا بالمبادرة، بإنشاء غرفة عمل بالوزارة يتبعها فرق بالمحافظات لتلقى الاستفسارات والرد عليها فورا، حيث أنه كان هناك تشديد بضرورة سرعة الإستجابة والتواصل مع المواطنين فى أسرع وقت.

وفى سياق أخر، دعت وزارة التنمية المحلية، المواطنين للابلاغ عن مخالفات البناء والتعديات علي أراضي الدولة ومشاكل القمامة والاشغالات والفساد، من خلال وسائل التواصل الخاصة بمبادرة "صوتك مسموع".

كما دعت الوزارة إلى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والخاصة بفتح الشواطئ العامة والحدائق، وكذلك الاجراءات الخاصة بالمقاهي والكافيهات ومنع تقديم الشيشة.

وناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين، الابلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالشواطئ والحدائق العامة والمطاعة والمقاهي والكافتريات وتداول الشيشة، عن طريق وسائل التواصل الخاصة بمبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تتابع بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والخاصة باجراءات فتح الشواطئ والحدائق العامة في المحافظات.

وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية 12 صباحا، وفتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة امام المواطنين مع الالتزام و مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم التشديد على استمرار أعمال الرش والتطهير داخل الحدائق والمتنزهات للحفاظ على صحة الزائرين وتنظيف وتعقيم دروات المياه بشكل مستمر وعدم التهاون مع أي تجاوز يحدث.



