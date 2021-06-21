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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور .. شاهد ورقة البابل الشيت الموزعة على طلاب الثانوية العامة اليوم

البابل شيت
البابل شيت

حصل موقع صدى البلد على صور توضح شكل البابل شيت الذي تم توزيعه على طلاب الثانوية العامة في لجان الامتحان التجريبي المنعقد كأول بروفة لتعامل الطلاب مع البابل شيت.

وقد ظهر على ورقة البابل شيت عددا من التعليمات الهامة لطلاب الثانوية العامة تتمثل في :
- اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان جيدا وفي ضوئها اجب عن الاسئلة
- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في اجابته
- استخدم الفلم الجاف الازرق فقط في الاجابة ولا تستخدم مزيل الكتابة
- عند اجابتك عن الاسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال (مثلا عندما تكون الاجابة الصحيحة ج نظلل الدائرة التي بها الرمز ج
- في حال قيام الطالب بإختيار اجابة خطأ ثم قمت بالشطب قم بتظليل الرمز الدال على الاجابة الصحيحة وسيتم احتسابها
- إذا تم التظليل على أكثر من رمز او تم تكرار الاجابة تعتبر الاجابة خطأ
- ممنوع الكشط في ورقة الاجابة
- كن حريصا على تظليل الاجابة في نطاق الدائرة
- تأكد من كتابة بياناتك كاملة إلا في المكان المخصص لذلك على ورقة الاجابة
- في حالة استلامك ورقة اجابة تالفة او مطبوعة بشكل غير واضح ، قم بطلب ورقة اجابة جديدة من المشرف
-تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة اسئلة الاختبار مع نفس الرقم في ورقة الاجابة

يذكر أن هناك مكان مخصص على البابل شيت لتوقيع الطالب و توقيع الملاحظين .

وتوافد طلاب الثانوية العامة على مدارسهم اليوم الإثنين، استعدادا لبدء فعاليات البروفة الثالثة والأخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .


ويؤدي طلاب الثانوية العامة “شعبة علمي علوم”  اليوم الامتحان التجريبي الثالث في مادة الأحياء من 10 صباحا حتى 1 ظهرا  ، كما يؤدي طلاب “ شعبة علمي رياضة”  الامتحان في مادة الاستاتيكا من 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

الإجابة على البابل شيت والتابلت

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي الثالث المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة من اليوم الاثنين ، سيتم عقده على التابلت والبابل شيت مثل الامتحان النهائي.

وقال وزير التربية والتعليم إن الحضور في هذه الامتحانات التجريبية سيكون يوما واحدا فقط في المدارس، للتعرف عليهما، وسيتم تكملة باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات من موقع الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم نشر تعليمات بخصوص طريقة التعامل مع البابل شيت على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا.

أهداف البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة 


- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.

- تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.

- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.

- توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).

البابل شيت صور طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة الامتحان التجريبي

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