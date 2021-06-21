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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

15 مليون جنيه لإحلال وتجديد طلمبات رفع المياه بخط قنا- سفاجا

خط مياه قنا_سفاجا
خط مياه قنا_سفاجا

أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ البحر الأحمر، عن إنهاء أعمال إحلال وتجديد عدد  ( ٨  ) طلمبات رفع  المياه بروافع خط مياه (  قنا _ سفاجا ) وبدء تشغيل  الطلمبات والتي  تصل تكلفتها  إلى ١٥ مليون جنيه.

 تحسين كميات المياه 

وأكد أن أعمال الإحلال والتجديد تساهم في تحسين كميات المياه وتحسين خدمات مياه الشرب، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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وأجرى المهندس محمد عيسى، جولة تفقدية لعدد من مواقع الشركة لمتابعة سير العمل بها، حيث تفقد محطات مياه الشرب  بالإضافة الي تفقد روافع مياه خط قنا _سفاجا.

وجاءت الجولة للتأكيد علي انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات والمواقع  لتأمين وصول المياه للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة

رفع المياه خط مياه قنا سفاجا مياة الشرب تحسين كميات المياه البحر الأحمر الصرف الصحى

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