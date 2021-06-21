خبير التنمية البشرية : لا يوجد قاعدة ثابتة للتربية يتم تطبيقها على كل الأبناء

قال تامر شلبي ، خبير التنمية البشرية ، إن الناس الآن تبحث عن أساليب التربية الحديثة، لافتا إلى أنه لا بد من دراسة شخصيات أولادنا جيدا فى البداية.

وأضاف “شلبى”، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان أنه لا يوجد قاعدة ثابتة يتم تطبيقها على كل الأبناء ، ولكن لابد ان يكون الآباء مدركين شخصية أبنائهم بشكل كامل .

وأشار خبير التنمية البشرية ، إلى أن شخصية الأبناء تظهر فى المرحلة الأولى، على الرغم من وجود الخوف لدى الآباء بسبب شعورهم بالمسئولية تجاه ابنائهم فى السنوات الأولى من عمر الطفل الأول.

وتابع خبير التنمية البشرية، أن شخصية الطفل يتم تكوينها وهو فى بطن أمه، منوها إلى أنه يتم تجربة أساليب التربية الحديثة على الطفل فى أول سنتين حتى نتعرف على كل ما يناسب الطفل.

ورغم التطور الفكري والتكنولوجي في عصرنا الحالي، إلا أنه مازال يوجد عنف في التعامل مع الطفل، ويقع أولياء الأمور في أخطاء فادحة عند عقاب الأطفال، ظنًا منهم أن هذا الأسلوب في التعامل قد يوقفه عن الوقوع في الخطأ مرة أخري، وذلك عكس الطبيعة البشرية التي من أساسها الوقوع في الأخطاء ومن ثم التعلم منها.

وعلي مدار السنوات الماضية أثبت الأطباء النفسيون والدارسون أن الطفل الذي يتعرض للعنف الأسري لا يتمتع بالثقة والسعادة، على عكس الطفل الذي ينشأ علي المناقشات والحوارات الإيجابية المفيدة والتي بدورها تعزز من ثقته في التحدث وإبداء الرأي دون قلق وارتباك من رد فعل والديه وهو ما تم تسميته مؤخراً "بالتربية الحديثة".