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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى جرجس فوزى .. أزمتان فى جبر الخواطر و قصاقيص العشاق

هانى جرجس فوزى
هانى جرجس فوزى

توفى أمس المخرج والمنتج، هاني جرجس فوزي، حيث تم تشييع جنازته بحضور أسرته وأصدقائه.

 

يعتبر هاني جرجس فوزي أحد أهم وأكبر المنتجين في فترة التسعينيات في مصر، وهو ابن المنتج الكبير جرجس فوزي، وشقيق المخرج الراحل أسامة فوزي.

 

جبر الخواطر : 

 

وللمخرج والمنتج هانى جرجس فوزى العديد من الاعمال ، حيث انتج الراحل عدد من الاعمال مثل جبر الخواطر ، والتى تعرض فيها الى أزمة ، حيث توفى مخرج العمل عاطف الطبيب ، قبل خروج الفيلم الى النور فى مراحله النهائية .

 

قصاقيص العشاق : 

 

إما فى فيلم قصاقيص العشاق ، والذى قامت ببطولته الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ، قد رفض مؤلف العمل الكاتب الراحل وحيد حامد وضع اسمه على التنرات بعد إنتهاء تصوير العمل ، حيث وجد ان ما تم تقديمه على الشاشة يختلف عما كتبه . 

 

وكان المخرج والمنتج السينمائي هاني جرجس فوزي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، منشورا أعلن فيه عودته للعمل السينمائي ،  ونشر فوزي صورة لغلاف رواية "خيانة صغرى" للكاتبة فاطمة صالح ، وأعلن عن تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم ، بعد فترة توقف وصلت إلى عشر سنوات ، منذ أن بدأ أعماله الاخراجية للسينما ، خلال فيلم "بدون رقابة" الذي قام بإنتاجه وإخراجه عام 2009.

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حلم لم يكتمل.. وفاء عامر تنعى المنتج هانى جرجس فوزي

بدأ هاني جرجس فوزي مشواره الفني كمنتج سينمائي، ثم اتجه إلى الإخراج، فقدم أفلام "بدون رقابة"، "أحاسيس"، "جارسونيرة".

 

أنتج العديد من الافلام السينمائية مثل، امرأة فوق القمة، الجنتل، الحب الاول، زوجة محرمة، قصاقيص العشاق، بدون رقابة، توتي فروتي، بلد البنات، علاقات خاصة، الكلام في الممنوع، الامبراطورة، جبر الخواطر، امرأة فوق القمة،  حسن اللول، سوق النساء، تصريح بالقتل، سيدة القاهرة ، الحلال والحرام.

 

شارك هانى جرجس فوزى في العديد من الافلام السينمائية  كمساعد مخرج مثل قهوة المواردي، الاقوياء، لايزال التحقيق مستمرا، ممنوع للطلبة، المتشردان، الخبر المر، عسل الحب المر، أرجوك أعطني هذا الدواء، الراقصة والطبال،  بكرة احلي من النهاردة، عصر الحب وقفص الحريم. وأخرج العديد من الافلام مثل بدون رقابة، احاسيس، وفيلم جرسونيرة ، الذى قامت ببطولته غادة عبد الرازق ونضال الشافعى زمنذر ريحانه. 

 

 

 

 

هاني جرجس فوزى جبر الخواطر المنتج هاني جرجس فوزى قصاقيص العشاق جرجس فوزي غادة عبد الرازق بدون رقابة

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