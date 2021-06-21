ألمانيا توقف عالمًا روسيًا بتهمة التجسس لـ موسكو

أعلنت النيابة العامة الألمانية، اليوم الاثنين، توقيف عالم روسي يشتبه بنقل معلومات حساسة من جامعة ألمانية إلى موسكو مقابل أموال.

وأفادت النيابة العامة الألمانية في بيان بأنه أنه تم توقيف المشتبه به، الذي تم التعريف عنه بإسم "إيلنور إن"، للاشتباه بأنه" تجسس لصالح جهاز استخبارات روسي منذ مطلع أكتوبر 2020 على أقصى تقدير".

ويعمل المشتبه به في قسم العلوم الطبيعية بأحد الجامعات الألمانية منذ أكتوبر العام الماضي، وتقول السلطات الألمانية، إنه التقى بممثلي أجهزة الاستخبارات الروسية على الأقل 3 مرات وسلمهم معلومات مقابل الأموال.

ولم تعلق روسيا حتى الآن على هذه الواقعة، فيما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المعلومات التي سلمها المشتبه به إلى موسكو.