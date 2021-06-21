العين الإماراتي ينافس الأهلي السعودي على ضم نجم كبير

كشفت تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن رغبة نادي العين الإماراتي، مع النادي الأهلي السعودي، في دخول سباق التعاقد مع الأرجنتيني كارلوس أوزكي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب المحترف الأرجنتيني كارلوس أوزكي صاحب الـ 30 عامًا،، في مركز الجناح الأيمن، على سبيل الإعارة تاليريس حتى ديسمبر 2021، قادمًا من نادي ريفير بليت.

ووفقا لموقع “سعودي سبورت” فإن مسؤولي نادي العين الإماراتي قد بادروا بالتعاقد مع اللاعب، حيث تقدم البنفسجي بعرض مالي مغري، بقيمة 2.7 مليون دولار لشراء عقد اللاعب.

وستستمر المنافية بين الطرفين من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ومن المتوقع أن يحسم نادي ريفير بليت مصير اللاعب لصالح العرض الأعلى