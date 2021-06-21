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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تحذير شديد من تناول مصابي كورونا المضادات الحيوية في هذه الحالات|فيديو

صدى البلد

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن الفطر الأبيض يحدث نتيجة نقص مناعة جسم الإنسان، ويمكن علاجه بسرعة عن طريق مضادات الفطريات، محذرا من تناول الأدوية خاصة المضادات الحيوية بجرعات عالية ولمدة طويلة بدون استشارة الطبيب وخاصة مرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن الفطر الأبيض عدوى فطرية، قد تؤثر على جميع أنحاء الجسم، مؤكدا أن هذا المرض يعد أكثر انتشارا بين مرضى القلاع الفموي، حيث يؤثر بشكل عام على مناطق أو أجزاء من الجسم ذات البطانة الرقيقة، أو الوصلات الجلدية المخاطية مثل: الشفاه أو الأنف أو داخل الفم والمنطقة التناسلية.

 

ولفت أستاذ أمراض الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إلى أن الأدوية التي تعالج الفطر الأبيض متوفرة وفرص علاجه أكبر مقارنة بالأسود وتشخيصه يكون مبكر عن الفطر الأسود.

وذكر الدكتور أيمن سالم، أن الفطر الأبيض يحدث بسبب العفن الفطري الذي يدعى «الفطريات المخاطية» الموجود في البيئة، مؤكدا أنه ليس معديا من شخص لآخر إلا أنَّه ينتقل عبر استنشاقه من بيئة فاسدة مثل: غرف مغلقة أو سيئة التهوية، نباتات ومأكولات ومشروبات عفنة، وقد ينتشر إلى الأعضاء الحيوية ويسبب مضاعفات.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن أي إنسان يعاني من نقص المناعة قد يصاب بعدوى الفطر الأبيض إذا لامس أي سطح يحتوي على هذا العفن، مثل: الماء والبيئات غير الصحية الأخرى.

الفطر الأبيض فيروس كورونا الفطريات الابيض الفطر

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