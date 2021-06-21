600 جهاز تعويضي وسماعة طبية لأصحاب الهمم بقرى ونجوع المنوفية

بدعم من جمعية الأورمان..

أعلنت جمعية الأورمان أنها في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز محافظة المنوفية.

حيث سلمت جمعية الأورمان عدد (600) جهاز تعويضي وسماعة طبية مؤكدًا تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا في محافظة المنوفية.

دعم بالأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية:

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ، وأنه مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأشار شعبان إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه جمعية الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة فى صعيد مصر وضمن مساهمات جمعية الأورمان الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 12800جهازتعويضي و5700 سماعة طبية بتكلفة تتراوح 34مليون جنيه.