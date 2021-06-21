على مساحة 462 مترا.. إزالة 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بالبحيرة

حملات إزالة التعديات

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي المحمودية و دمنهور، اليوم الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 462 م2 عبارة عن:

- إزالة حالتي تعدي بمساحة 312 م بنطاق قرى أريمون وفيشا بالمحمودية عبارة عن شده خشبيه لعمل سمل خرسانى و قواعد في باطن الارض وتم ردمها.

- إزالة حالتي تعدي بمساحة 150 م٢ بدمنهور عبارة عن قواعد وسملات و أسوار بالطوب الأبيض.