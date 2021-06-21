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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموافقة على حضور 10 آلاف مشجع فى منافسات أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

أعلن منظّمو أولمبياد طوكيو االيوم لاثنين أنهم سيسمحون بحضور 10 آلاف مشجع كحد أقصى في المنشآت الرياضية، قبل قرابة الشهر من انطلاق الحدث العالمي، مضيفين أن المنافسات قد تقام خلف الأبواب في حال ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وأضافوا في بيان أنّ القرار بشأن عدد المشجعين الذين سيُسمح لهم بحضور  أولمبياد طوكيو سيتأجل حتى 16 يوليو أي قبل أسبوع من موعد انطلاقها.

قلق من الأولمبياد

 

وأظهر استطلاع للرأي، أن حوالي 86 % من اليابان قلقون بشأن عودة تفشي فيروس كورونا إذا أقيمت أولمبياد طوكيو وأولمبياد الخاص هذا الصيف.

ووجد الاستطلاع - الذي أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية واستمر يومين على مستوى البلاد، ونشرت نتائجه أن 3ر40 % يعتقدون بضرورة إقامة  أولمبياد طوكيو بدون متفرجين فيما يرى 8ر30 في المئة أنه ينبغي إلغاؤها من الأساس.


وتُظهر النتائج حجم شكوك الجمهور حول إقامة حدث عالمي كبير مثل أولمبياد طوكيو خلال الوباء قبل حوالي شهر من انطلاق الأولمبياد، حيث رأى 68 % أيضًا أن طرح الحكومة اليابانية للقاحات ضد كورونا بطيء.


ووجد الاستطلاع الهاتفي، أن 8ر50 % يعتقدون أن قرار الحكومة الأسبوع الماضي بإنهاء حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وهوكايدو وأوساكا وست مقاطعات أخرى الأحد الماضي، كان مبكرًا للغاية.

إصابة أوغندية 


ثبتت إصابة أحد أعضاء المنتخب الأولمبي الأوغندي بفيروس كورونا لدى وصوله اليابان ومنعته السلطات من دخول البلاد، في أول إصابة ترصدها الحكومة اليابانية بين الرياضيين الذين وصلوا للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو، وفق ما أعلنه مسؤولون حكوميون في اليابان .

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن عضو الفريق، الذي ثبتت إصابته بعد وصوله إلى مطار ناريتا خارج العاصمة طوكيو كان جزءًا من مجموعة من تسعة أعضاء من الرياضيين الأوغنديين المتنافسين في الملاكمة ورفع الأثقال والسباحة والمدربين. وتوجه الأعضاء الثمانية الآخرون بالحافلة إلى بلدة إيزوميسانو المضيفة لهم في مقاطعة أوساكا غرب اليابان اليوم الأحد.

فريق أوغندا هو المجموعة الثانية من الرياضيين الذين يصلون إلى اليابان للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو بعد فريق الكرة اللينة للسيدات الأسترالي، الذي وصل إلى اليابان في معسكر ما قبل الأولمبياد في الأول من يونيو.

وأكد ممثل البلدة المضيفة في اليابان تطعيم جميع أعضاء وفد أوغندا بالكامل ضد فيروس كورونا.

اولمبياد طوكيو فيروس كورونا كيودو المنتخب الأولمبي الأوغندي الحكومة اليابانية فريق أوغندا

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