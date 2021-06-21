تقارير تونسية: الترجي مهدد بعقوبات قاسية بسبب شغب جماهيره في مباراة الأهلي

بات نادي الترجي الرياضي التونسي، مهددًا بعقوبة مشددة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على خلفية أحداث شغب الجماهير أمام الأهلي بذهاب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بملعبه “رادس” بهدف دون رد سجله محمد شريف، وستقام جولة الإياب يوم السبت المقبل بالقاهرة.

واندلعت أحداث شغب من الجماهير التونسية تسببت في إطلاق الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتعرض لاعبو الفريقين والحكام بحالة اختناق ترتب عليها تأجيل المباراة لمدة ساعة، بسبب أعمال الشغب.

ووفقًا لصحيفة “تونس الرقمية” فإن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم سيسلط عقوبات كبيرة ومشددة على الترجي الرياضي بسبب الأحداث الجماهيرية و الشغب الذي سبق مباراة الأهلي المصري و ذلك لأنه سبق تحذير ممثل كرة القدم التونسية من قبل لجنة الانضباط من قيام جماهيره بأي مخالفات أخرى.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن كاف سيوقع عقوبة مالية ضخمة على الفريق التونسي، إضافة إلى إمكانية حرمانه من حضور جماهيره خلال أولى مواجهات النسخة المقبلة من دوري الأبطال.

ضحايا الأهلي في أفريقيا.. الترجي الأكثر خسارة.. والزمالك في المركز الثاني:

وضع فريق الأهلي، قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حمادي العقربي في رادس أول أمس السبت ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي.

جاء هدف الأهلي والمباراة الوحيد، عن طريق محمد شريف في الدقيقة 67، بعدما كسر مصيدة التسلل ونجح في مواجهة معز بن شريفية.

الأهلي كان الأفضل خلال المباراة ، حيث سيطر على مجريات اللقاء منذ البداية، رغم الضغط الجماهيري ونجح في التسجيل بالإضافة إلى إهدار العديد من الفرص.

معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، اعترف بأن الأهلي استحق الفوز بالمباراة لكن لا يزال هناك شوط آخر سيلعب في مصر.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الترجي يوم السبت المقبل على ملعب السلام، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أصبح فريق الترجي أكثر فريق يتلقى هزائم من الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 مرات، يليه الزمالك في المركز الثاني بـ 6 مرات ثم توسكر الكيني وصن داونز 5 مرات.

الأهلي أيضا لم يخسر سوى لقاء واحد في آخر 5 مواجهات له على ملعب حمادي العقربي في رادس.

كما كسر الأهلي سلسلة اللاهزيمة للترجي على ملعب رادس، حيث لم ينجح أي فريق في الفوز على بطل تونس في آخر 19 مباراة بدوري أبطال أفريقيا، حيث بدأت سلسلة انتصارات باب سويقة بالفوز في باقي لقاءات نسخة 2018 بداية من لقاء النجم الساحلي في ربع النهائي ثم بريميرو دو أوجوستو الأنجولي في نصف نهائي تلك النسخة ثم الأهلي في إياب الدور النهائي.

وفي نسخة 2018-2019، فاز الترجي على حوريا الغيني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي وأورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي في رادس بدور المجموعات.

وفاز على الرياضي القسنطيني الجزائري في ربع النهائي، ومازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، ثم لقاء الوداد المغربي الشهير في إياب النهائي والذي لم يستكمل.

وفي نسخة 2019-2020، فاز الترجي على إيليكت بطل تشاد في دور الـ 32، ثم تعادل مع فيتا كلوب الكونغولي، والرجاء المغربي، وفاز على شبيبة القبائل الجزائري بدور المجموعات، وفاز على الزمالك المصري.

وفي النسخة الحالية، تغلب الترجي على أهلي بنغازي الليبي في دور الـ 32، وفاز على الزمالك وتونجيت السنغالي، وتعادل مع مولودية الجزائر، ثم فاز على شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي.