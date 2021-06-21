عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير تونسية: الترجي مهدد بعقوبات قاسية بسبب شغب جماهيره في مباراة الأهلي

الأهلي ضد الترجي
الأهلي ضد الترجي

بات نادي الترجي الرياضي التونسي، مهددًا بعقوبة مشددة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على خلفية أحداث شغب الجماهير أمام الأهلي بذهاب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

 

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بملعبه “رادس” بهدف دون رد سجله محمد شريف، وستقام جولة الإياب يوم السبت المقبل بالقاهرة.

 

واندلعت أحداث شغب من الجماهير التونسية تسببت في إطلاق الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع.

 

وتعرض لاعبو الفريقين والحكام بحالة اختناق ترتب عليها تأجيل المباراة لمدة ساعة، بسبب أعمال الشغب.

أخبار الرياضة.. موعد التفاوض مع بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك.. رحيمي يعترف بوجود مفاوضات مع الأهلي

شادي محمد: الأهلي لا يقف على لاعب.. وموسيماني ضغط الترجي من أول المباراة.. وكله اعتزل ما عدا أحمد شديد

ووفقًا لصحيفة “تونس الرقمية” فإن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم سيسلط عقوبات كبيرة ومشددة على الترجي الرياضي بسبب الأحداث الجماهيرية و الشغب الذي سبق مباراة الأهلي المصري و ذلك لأنه سبق تحذير ممثل كرة القدم التونسية من قبل لجنة الانضباط من قيام جماهيره بأي مخالفات أخرى.

 

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن كاف سيوقع عقوبة مالية ضخمة على الفريق التونسي، إضافة إلى إمكانية حرمانه من حضور جماهيره خلال أولى مواجهات النسخة المقبلة من دوري الأبطال.

ضحايا الأهلي في أفريقيا.. الترجي الأكثر خسارة.. والزمالك في المركز الثاني:

وضع فريق الأهلي، قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حمادي العقربي في رادس أول أمس السبت ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي.

جاء هدف الأهلي والمباراة الوحيد، عن طريق محمد شريف في الدقيقة 67، بعدما كسر مصيدة التسلل ونجح في مواجهة معز بن شريفية.

الأهلي كان الأفضل خلال المباراة ، حيث سيطر على مجريات اللقاء منذ البداية، رغم الضغط الجماهيري ونجح في التسجيل بالإضافة إلى إهدار العديد من الفرص.

معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، اعترف بأن الأهلي استحق الفوز بالمباراة لكن لا يزال هناك شوط آخر سيلعب في مصر.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الترجي يوم السبت المقبل على ملعب السلام، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أصبح فريق الترجي أكثر فريق يتلقى هزائم من الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 مرات، يليه الزمالك في المركز الثاني بـ 6 مرات ثم توسكر الكيني وصن داونز 5 مرات.

الأهلي أيضا لم يخسر سوى لقاء واحد في آخر 5 مواجهات له على ملعب حمادي العقربي في رادس.

كما كسر الأهلي سلسلة اللاهزيمة للترجي على ملعب رادس، حيث لم ينجح أي فريق في الفوز على بطل تونس في آخر 19 مباراة بدوري أبطال أفريقيا، حيث بدأت سلسلة انتصارات باب سويقة بالفوز في باقي لقاءات نسخة 2018 بداية من لقاء النجم الساحلي في ربع النهائي ثم بريميرو دو أوجوستو الأنجولي في نصف نهائي تلك النسخة ثم الأهلي في إياب الدور النهائي.

وفي نسخة 2018-2019، فاز الترجي على حوريا الغيني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي وأورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي في رادس بدور المجموعات.

وفاز على الرياضي القسنطيني الجزائري في ربع النهائي، ومازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، ثم لقاء الوداد المغربي الشهير في إياب النهائي والذي لم يستكمل.

وفي نسخة 2019-2020، فاز الترجي على إيليكت بطل تشاد في دور الـ 32، ثم تعادل مع فيتا كلوب الكونغولي، والرجاء المغربي، وفاز على شبيبة القبائل الجزائري بدور المجموعات، وفاز على الزمالك المصري.

وفي النسخة الحالية، تغلب الترجي على أهلي بنغازي الليبي في دور الـ 32، وفاز على الزمالك وتونجيت السنغالي، وتعادل مع مولودية الجزائر، ثم فاز على شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي.

الأهلى الترجي رادس محمد شريف الزمالك معين الشعباني

ترشيحاتنا

الأخيرة تم تطبيقها أمس| 11 حالة لإنهاء خدمة الموظفين من العمل.. تفاصيل

في اليوم العالمي لـ اليوجا.. ممارسة هذه التمارين تساعدك على تسهيل الولادة

كلنا عارفين مين السبب|لجنة عماد عبدالعزيز ترد على ميدو في تفاصيل تخص الزمالك

المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط يصل غزة

خط أحمر.. بدرية طلبة تدعم ياسمين عبد العزيز

أصابت 24 شخصا.. تفاصيل حادث انفجار أنبوبة بـ"أبو قرقاص"| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر

بعد تصديق السيسي .. فصل الموظف من الخدمة حال امتناعه عن إجراء تحليل المخدرات المفاجئ أثناء العمل

الملء الثاني وبيع المياه لإسرائيل .. مفاجآت وزير الري عن سد النهضة

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

تتبعه حتى المنزل.. شاهد سنجاب بري يتعلق بطفل ويرفض الرحيل.. صور

فيديو

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ