لمحاربة الغش التجاري.. تحرير 35 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

في نفس السياق نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى، حملات مكبرة بنطاق مراكز( كوم حمادة، بدر، إدكو، أبو المطامير، كفر الدوار)، أسفرت عن الآتي :-

- تحرير ٣٥ محضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات و عدم وجود سجل زيارات وضبط ٨٥٠ لتر مياه غازية منتهيه الصلاحيه.

- ضبط مصنعين بدون وجود سجل صناعي واستخدام مواد خام مجهولة المصدر حيث تم ضبط ( ٥٠ شيكارة فول صويا، ١٢ تنك حمض نتريك سعة ١٠٠٠ لتر، ٨٠ جركن سعة ٢٠ لتر ، ١٠٠ جركن فارغ معد للتعبأه)

- ضبط ٢٠٠ جركن زيت طعام لا يوجد عليها أي علامات أو بيانات.

- تحرير ٤ محلات أنشطة مختلفة الأنشطة غير معلنة عن أسعار السلع.

- ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتعبئة مبيدات زراعية ومغذيات وتم ضبط ( ١٠٠٠ عبوة مغذيات، ٨ لتر مبيد حشري، ٢٣٠ كبسولة منتج نهائي، ١٠٠٠٠كبسولة فارغة)، كما تم تحرير محضرين ذبح لحوم خارج السلخانة.