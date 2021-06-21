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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق عن عناصرإدراج الشركات فى مؤشر المسئولية الاجتماعية المصرى

مناقشة رسالة
مناقشة رسالة

حصلت الباحثة " أميرة محمد إبراهيم على  "  المعيدة بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الزقازيق علي درجة الماجستير فى إدارة الأعمال،فى الرسالة المقدمة  منها بعنوان " أثر عناصر الثقافة التنظيمية على فرص إدراج الشركات فى المؤشر المصري لمسئولية  الشركات دراسة تطبيقية" تحت إشراف الدكتور فريد زين الدين.

 

ومنحت اللجنة العلمية المنعقدة بكلية التجارة جامعة الزقازيق الباحثة تلك الدرجة وشكلت اللجنة العلمية من كلا الدكتور زكي محمود صقر، استاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال الأسبق بكلية تجارة جامعة الزقازيق، ورئيسا والدكتور مصطفى الكرداوي، أستاذ إدارة الأعمال ووكيل كلية التجارة جامعة دمياط للدراسات العليا والبحوث، عضوا، والدكتورة" مها البنوى" أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة الزقازيق مشرفا وعضوا.

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مستشفيات الجامعة وقسم زراعة الكبد والكلى

وتعد هذه الرسالة  الدراسة من أوائل الدراسات التي تناولت دراسة أثر الثقافة التنظيمية على إدراج الشركات فى مؤشر المسؤولية المصرى وذلك نظرا للاهتمام البالغ بالمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة من قبل شركات القطاع الخاص ، وانتهت للعديد من التوصيات الهامة التى تساهم فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة وحضر المناقشة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة الشرقية.

اعضاء اللجنة العلمية
اعضاء اللجنة العلمية
الرسالة
الرسالة
الدكتورة أميرة
الدكتورة أميرة
جامعة الزقازيق كلية التجارة محافظة الشرقية تجارة تنمية دراسة تطبيقية دراسات العليا رسالة ماجستير إدارة الأعمال

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