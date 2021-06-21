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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم لعب الدومينو على المشاريب في المقاهي؟ .. الإفتاء ترد

حكم لعب الدومينو
حكم لعب الدومينو على المشاريب في المقاهي

حكم لعب الدومينو على المشاريب أو الذي يكسب يأتي بسندوتشات للآخر؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا : بالطبع لعب الدومينو على المشاريب أو الذي يكسب يأتي بسندوتشات للآخر حرام.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب إن لعب الدومينو على المشاريب أو ما شابه هو القمار والميسر الذى نهانا الله عنه. 

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حكم استئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر يتحمل إيجاره


شباب يقومون بـ استئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب، فما الحكم في ذلك؟.. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


أوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار ، أن هذا التصرف شاع بين كثير من الشباب وهو قمار وميسر محرم ، والحل يشترك الفريقان معًا فى دفع إيجار الملعب.


وأضاف أن هذا الفعل يشبه ما يفعله بعض الأشخاص فى المقاهى من لعب للطاولة أو الشطرنج، والخاسر يدفع ثمن المشروبات، وهذا أيضًا حرام.


وأكد أنه لا ينبغي أن نخرج بالأغراض التى وضعت للتسلية أو للتريض عن هذا الإطار إلى ما حرم الله تعالى.

وتلقت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» سؤال يقول صاحبه:« نلعب بلايستيشن كرة قدم، ويدفع كل منا مبلغ بالتساوي، نشتري بيه مشروبات أو وجبة غذائية ونقسمها علينا، مع إعطاء المركز الأول والثاني أكثر من غيرهم بالتراضي، فما الحكم؟».


وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: « يجوز ذلك، المهم ألا يكون اللعب على شرط دفع المال لئلا يتحول الأمر إلي قمار».
وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجهورية: « الأفضل والأولى أن نجعل الأمر من باب التبرع والتطوع والهدية، فتكون للمركز الأول والثاني، سدًا للزريعة وشبهة القمار».

الإفتاء الدومينو القمار قمار الميسر على المشاريب حكم استئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر يتحمل إيجاره فتاوي وأحكام حكم لعب الدومينو على المشاريب

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