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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

صدى البلد

 

حدّدت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021 لتنظيم خروج ودخول المصلين إلى المساجد الكبرى المخصصة لصلاة عيد الأضحى هذا العام، ضمن إجراء الوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ومنع زيادة عدد الإصابات والوفيات جراء الجائحة. 

 

ضوابط صلاة العيد

من ضمن ضوابط عيد الأضحى التي حددتها وزارة الأوقاف، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء؛ قصر صلاة العيد على المساجد الكبرى فقط وعدم إقامتها في الساحات.

 

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وتحدد من ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى أن تقام في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء صلاة عيد الأضحى في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة. 

 

كما اشترطت وزارة الأوقاف ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي.

 

واشترطت أيضًا ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى مراعاة علامات التباعد الاجتماعي داخل المساجد، وعدم فتح دورات المياه، وكذلك فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

 

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ومن بين ضوابط صلاة عيد الأضحى 1442 أيضًا ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق، وألا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

 

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 

بالنسبة إلى موعد صلاة عيد الأضحى 2021 / 1442 فتكون شرعًا بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح؛ أي ما يعادل 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا بعد موعد شروق الشمس أول أيام عيد الأضحى.

 

توقيت صلاة عيد الأضحى 1442

ويكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة – مصر في ( 05:27 ) صباحًا، ويمتد وقتها حتى موعد أذان الظهر، ويجوز شرعًا أن تصليها وحدك أو مع أسرتك إن تعذر عليك حضورها في المسجد، لكن مع التأكيد على أن من السُنة أن تُصلى صلاة العيد في جماعة، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى، لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. 

 

موعد أول أيام عيد الأضحى 

موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 في القاهرة - مصر سيكون الثلاثاء 20 يوليو 2021 / 10 ذو الحجة 1442 ، Tuesday, 07 / 20 / 2021.

 

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وللمزيد حول ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021 وموعد صلاة عيد الأضحى 2021 وكذلك موعد أول أيام عيد الأضحى، شاهد الفيديوجراف التالي:  

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