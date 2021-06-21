خط أحمر.. بدرية طلبة تدعم ياسمين عبد العزيز

دعمت الفنانة بدرية طلبة الفنانة ياسمين عبد العزيز في أزمتها الجديدة مع ريهام حجاج.



وكتبت بدرية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " إن الشجرة المثمرة تقذف بالحجارة، ولكن شجرتنا خط أحمر تخاف أن تقترب منها الحجارة وتعود مرة أخرى إلى من قذفها.

وتابعت :" شجرتنا عالية جداً وتطرح ياسمين وورد وفل وأوراقها مزدهرة، توزع عليها القبلات والأحضان والدعاء من جمهورها الموجود في كل أنحاء العالم".



يأتي ذلك بعدما، تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها الحمل من زوجها محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأكدت ريهام حجاج أنها حامل خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، حيث قالت: “ إن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور الدنيا".