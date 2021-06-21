امتحان تجريبي ..محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة.. فيديو

اطمأن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ على سير الامتحانات بلجان الثانوية العامة خلال أداء طلاب القسم العلمي الامتحان التجريبي الثاني في مادة الأحياء لطلاب القسم العلمي علوم ، ومادة الاستاتيكا للقسم علمي "رياضيات".

جاء ذلك في جولة تفقدية لعدد من اللجان ومنها لجنة مدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات، رافقهما خلالها الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام، مناقشاً الطالبات في مستوى الامتحان التجريبي ، وما إذا كان هناك شكاوى، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.

ووجه اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك ، وكيل الوزارة ،بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية لطلاب الثانوية العامة لأداء الامتحان التجريبي في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، وضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات.

وقال الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن الطلاب يؤدون الامتحان التجريبي المناظر لامتحان آخر العام، مؤكدة أن طلاب الثانوية العامة تسلموا أرقام الجلوس ، ويؤدون الامتحان التجريبي في نفس اللجان التي يؤدون فيها امتحان الثانوية العامة ، وتم تفعيل التابلت، وسيؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم غداً ، وسيؤدي طلاب المنازل والدمج والخدمات الامتحانات الورقية بعد غد الأربعاء.

الامتحان التجريبي يعد بروفا للامتحان النهائي لطلاب الثانوية العامة.