امتحان تجريبي ..محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة.. فيديو
اطمأن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ على سير الامتحانات بلجان الثانوية العامة خلال أداء طلاب القسم العلمي الامتحان التجريبي الثاني في مادة الأحياء لطلاب القسم العلمي علوم ، ومادة الاستاتيكا للقسم علمي "رياضيات".
جاء ذلك في جولة تفقدية لعدد من اللجان ومنها لجنة مدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات، رافقهما خلالها الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام، مناقشاً الطالبات في مستوى الامتحان التجريبي ، وما إذا كان هناك شكاوى، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.
ووجه اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك ، وكيل الوزارة ،بتوفير سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية لطلاب الثانوية العامة لأداء الامتحان التجريبي في هدوء ودون حدوث أي تجاوزات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، وضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات.
وقال الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن الطلاب يؤدون الامتحان التجريبي المناظر لامتحان آخر العام، مؤكدة أن طلاب الثانوية العامة تسلموا أرقام الجلوس ، ويؤدون الامتحان التجريبي في نفس اللجان التي يؤدون فيها امتحان الثانوية العامة ، وتم تفعيل التابلت، وسيؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم غداً ، وسيؤدي طلاب المنازل والدمج والخدمات الامتحانات الورقية بعد غد الأربعاء.
الامتحان التجريبي يعد بروفا للامتحان النهائي لطلاب الثانوية العامة.