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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على ربة منزل وشقيقتها بالقاهرة تنقبان عن الآثار

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على ربة منزل وشقيقتها لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار .

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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ربة منزل – شقيقتها – نجل الثانية ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملكهم" ، وعُثر بداخله على (حفرة "قطرها 3 متر بعمق 17متر تؤدى إلى نفق سرداب طوله 8 متر" - كمية من الأدوات المستخدمة فى التنقيب) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى القطع الآثرية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار .

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