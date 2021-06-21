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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من آلام الظهر

علاج آلام الظهر
علاج آلام الظهر

يمكن أن تحدث آلام الظهر لأي شخص ويمكن أن تكون مزعجة جدًا في التعامل معها، بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض الأضرار الكامنة في الأربطة أو عضلات الظهر تسبب آلام الظهر كأثر لاحق.

 ومع ذلك ، فإن العلاجات المنزلية لـ آلام الظهر تساعد في علاجه بشكل جيد..

1. الحرارة أو الثلج لآلام الظهر:


تعتبر حزمة الحرارة والثلج وسيلة فعالة وفورية لتسكين آلام الظهر، ويمكن أن يكون استخدام كيس الثلج مفيدًا عندما تريد التخلص من الإجهاد بعد الإصابة مباشرة، وتساعد هذه العملية في تقليل الالتهاب في ظهرك ، مما يخلق تأثيرًا مخدرًا من الألم الشديد، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك التخلص من تيبس العضلات وآلامها باستخدام وسادة التدفئة .

 

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2. الأطعمة المضادة للالتهابات:


إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر آلام الظهر ، فأنت بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة لها تأثير مضاد للالتهابات مما يمنحك الراحة من آلام الظهر ، وفقًا للأدلة العلمية يتمتع حمية البحر الأبيض المتوسط ​​بجميع الصفات التي يمكن أن تكون مفيدة لآلام الظهر، فيما يلي قائمة ببعض الأطعمة المضادة للالتهابات التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي:

المأكولات البحرية مثل المحار والأنشوجة والسردين والماكريل والسلمون والتونة.
توت بري ، توت أزرق ، فراولة.
الخضار الورقية الداكنة.
البذور والمكسرات.
البقول والبقوليات.
التوابل والأعشاب مثل الكركم وإكليل الجبل والقرفة والأوريغانو والثوم والقرنفل.
زيت الزيتون والزيتون.


3. إنقاص الوزن:


يساعد فقدان الوزن الزائد على تخفيف الحمل الزائد على ظهرك ، مما يقلل آلام الظهر بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ذلك ، عندما تفقد كل هذه الأرطال الزائدة ، فإنها تساعد في تقليل القوة الميكانيكية الإضافية على عمودك الفقري ، مما يساعد في تخفيف الألم في ظهرك، إذا وجدت صعوبة في إنقاص الوزن ، فيمكنك الحصول على مساعدة من طبيب سيساعدك في الوصول إلى نظام غذائي شخصي وخطة تمارين رياضية.

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