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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين : أمريكا ستواصل سياستها في احتواء روسيا رغم نتائج قمة بايدن وبوتين

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أعلن قصر الرئاسة الروسي الكرملين ، اليوم الاثنين، أن أمريكا لن تتخلى عن سياستها في احتواء روسيا.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين ، دميتري بيسكوف، إن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، توجه إلى مقر عمله بمزاج عملي، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، مضيفًا أن "سفيرا البلدين يعودان إلى مقر عملهما في ضوء الاتفاقات المبرمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. هناك الكثير من المهام وما يكفي من الاهتمامات لدى السفير الروسي في واشنطن، لذلك سيكون لديه الكثير من العمل المعقد".

 

وأشار متحدث الكرملين إلى أن كلام الجانب الروسي حول الموقف البناء تجاه قمة جنيف، لا يعني تجاهل التقييم الواعي للعلاقات بين البلدين، والذي أهم أمر فيه- البراغماتية.

 

وتابع متحدث الكرملين : "كلمات الرئيس فلاديمير بوتين، حول الموقف البناء خلال قمة جنيف في 16 يونيو، لا تشير إلى أننا ابتعدنا عن التقييم العقلاني لعلاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة. في هذه العلاقات، الشيء الرئيسي هو البراغماتية والرصانة. وتشير الأولى والثانية، إلى أن النتائج الإيجابية البناءة للقمة لا تشير على الإطلاق إلى أن الولايات المتحدة ستتخلى عن جوهر سياستها في احتواء روسيا. ونحن ندرك أن هذا الأمر كان موجودا، وسيستمر لاحقا".

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الكرملين أمريكا احتواء روسيا بايدن بوتين واشنطن جنيف

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