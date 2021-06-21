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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصابت 24 شخصا.. تفاصيل حادث انفجار أنبوبة بـ"أبو قرقاص"| شاهد

حادث انفجار أنبوبة
حادث انفجار أنبوبة في " أبو قرقاص "

كشف اللواء أسامة القاضي ،  محافظ المنيا  ، تفاصيل انفجار أسطوانة غاز في " أبو قرقاص"، والتي نتج عنها إصابة 24 شخصا، مشيرا إلى أن الحادثة كانت أمس ، في الساعة 12 ظهرا، بمحل "مقلة" في شارع " الجمهورية ، بالقرية.

وأوضح محافظ المنيا ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ،  أن تسريب أسطوانة الغاز تسبب في حدوث انفجار ، وتلفيات بـ 6 محال تجارية قريبة ، من بينهم مطعم ، وعيادة طبيب أعلى المحل .

ولفت " القاضي" إلى أن بعض الإصابات وصلت لـ 80% ، من حيث الخطورة ، وبعض الإصابات تمثلت للشفاء ، وخرجت من المستشفيات .

وتابع أنه تم التنسيق من مديرية الأمن ، والحماية المدنية ، والإسعاف ، فور وقوع الحادث ، وتم نقل المصابين للمستشفيات ، وفصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة .

وأشار إلى أن هناك بعض المصابين يعانون من نسب حروق مرتفعة ، وجار متابعة حالاتهم ، وتقديم الرعاية الصحية لهم ، مؤكدا عدم وقوع وفيات بين الجرحى ، متابعا أصدرت قرار بحصر جميع المحلات المرخصة والغير مرخصة لتوصيل الغاز الطبيعي لها.

وفي سياق أخر ، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز سمالوط، واصلت تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء داخل المركز، وتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية، وإزالة الإشغالات، ولإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح اللواء وليد المعداوى، رئيس مركز سمالوط، أن الحملات أسفرت عن تحرير28 مخالفة متنوعة، منها 15 محضر تمويني للمخابز المخالفة، تنوعت ما بين، (نقص وزن، وغير مطابة للمواصفات، وعدم وجود لوحة اعلان)، كما تم تحرير محضرين لمحل لعب أطفال، ومحل ملابس، لعدم اعلانهما عن الاسعار، و8 محاضر متنوعة لعدد من الهيبر ماركت ولمخابز حلويات، تنوعت ما بين، (وجود أصناف بها نقص وزن، وعدم اعلان أسعار، واصناف غير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما حررت الوحدة المحلية بسمالوط، 3 محاضر لمحل جزارة ومحل مجمدات وثلاجة حفظ لحوم، لعدم حملهما شهادات صحية والإدارة بدون ترخيص، كما تم ضبط 14 حالة عدم ارتداء كمامة، وتم التصالح الفوري معهم، كما تم تنفيذ 20 ازالة إدارية، تنوعت ما بين، (تندات، وخوارج)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

اخبار التوك شو ابو قرقاص المنيا أنفجار أنبوبة محافظة المنيا

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