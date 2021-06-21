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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ مأساوية.. وفاة سباحة جزائرية لحظة تدريبها في المياه عن 17 عامًا

صدى البلد

يعيش الوسط الرياضي في الجزائر صدمة قوية إثر وفاة السباحة الجزائرية المراهقة داخل حوض حمام السباحة في أثناء التدريب.

كانت السباحة الجزائرية "منال حبوب" البالغة من العمر 17 عامًا، قد ذهبت إلى تدريب السباحة كعادتها، ولكن هذه المرة ذهبت منال ولن تعد.

وبعد استعدادها للتدريب ونزولها إلى حمام السباحة، شعرت بالإعياء الشديد الذي أدى إلى سكتة قلبية أنهت حياة السباحة التي كان ينتظرها مستقبل باهر.

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توفيت السباحة الجزائرية وتقدم نادي اتحاد الجزائر العاصمة  التي كانت تلعب الراحلة لصالحه التعازي في رحيلها عبر تدوينة نعي على تويتر:" بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا مساء اليوم نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله سباحة المنتخب الوطني وفريق اتحاد العاصمة  منال عن عمر ناهز الـ17 عاماً ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

كما تقدمت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية بـ نعي عبر حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي"تويتر":"بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة، حبوب منال، سباحة المنتخب الوطني واتحاد العاصمة، وبهذا المصاب الجلل ،تتقدم كل إدارات وموظفي وزارة الشباب والرياضة الى عائلة المرحومة والأسرة الرياضية بخالص التعازي راجين من الله ان يتقبلها قبولا حسنا ، ويلهم ذويها  الصبر و السلوان."

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منال حبوب كانت تستعد لأداء امتحانات الشهادة الثانوية الأحد المقبل، وفقًا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

 

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