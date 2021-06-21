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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلنا عارفين مين السبب|لجنة عماد عبدالعزيز ترد على ميدو في تفاصيل تخص الزمالك

عماد عبدالعزيز وهشام
عماد عبدالعزيز وهشام إبراهيم

تبرأت اللجنة القضائية التى أدارات القلعة البيضاء برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز فى الفترة من نهاية نوفمبر 2020 الى مايو 2021 من الأزمات الثلاث التى أثارها أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للفريق الأبيض عبر برنامجه.

قال مصدر باللجنة إن كلام ميدو عن عدم توثيق عقد مدة الإعارة لمصطفى محمد لجلاتا سراى التركى البالغة سنة ونصف السنة يسأل عنه ادارى الفريق وليس اللجنة التى توافق على أى شيء يعرض عليها من المختصين.

 

مشيرا إلى أن الكلام عن أن مصطفى محمد يحق له التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل ليس صحيحا وعقد اللاعب ممتد لنهاية موسم 2023 – 2024 وموثق فى إتحاد الكرة بغض النظر عن مدة الإعارة محل الجدال.

وعن أزمة مستحقات باتشيكو قال المصدر إن الجميع يعلم من صاحب قرار رحيل باتشيكو والتعاقد مع كارتيرون وأن الحديث داخل اللجنة كان حصول النادي على مستحقاته المالية لدى الشركة الراعية لسداد مستحقات باتشيكو البالغة 450 الف دولار ولكن لم يتم سدادها ولم يكن فى النادى "فلوس " الأمر الذى جعل البرتغالى يتقدم بشكوى ضد النادى يطالب فيها الحصول على مليون و800 الف دولار.

وتسعى اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب لإنهاء تلك الأزمة بالتفاوض مع باتشيكو للحصول على 550 الف دولار وإغلاق ملف الشكاوى .

ودافع مسئولو اللجنة القضائية عن أنفسهم فى الأزمة الثالثة الخاصة بعقد الإيفوارى رزاق سيسيه المعار للإتحاد وعدم توثيقه.

 

 مشيرا الى ان اللاعب تم إعارته لزعيم الثغر منذ عامين تقريبا واللجنة لا تعلم شيئا عن توثيق مدة الإعارة من عدمها .

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد.

ويتجمع اللاعبون المختارون للقائمة البيضاء في النادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا على أن يكون التحرك إلى السويس في تمام الحادية عشرة والنصف.

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: 

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد. 

في خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام. 

في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحسام أشرف. 

في خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

 ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين المستبعدين من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية راحة غدا الإثنين من التدريبات.

كما قرر كارتيرون أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشرة صباحا بملعب النادي.

ويخوض 13 لاعبا من الفريق مران الغد وهم : محمد أبو جبل، عبد الله جمعة، أيمن حفني، حميد أحداد، أسامة فيصل، سيف جعفر، حسام عبد المجيد، محمد حسام بيسو، أحمد عيد، يوسف أسامة، حمدي علاء، أحمد زكي، وسيد نيمار.

المستشار عماد عبدالعزيز احمد حسام ميدو مصطفي محمد باتشيكو حسين لبيب باتريس كارتيرون رزاق سيسه

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